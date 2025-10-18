哈瑪斯再歸還1具人質遺體 以色列稱死者身分已確認

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室今天表示，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）昨天深夜歸還1具人質遺體，已確認身分為馬加利特（Eliyahu Margalit）。

法新社報導，尼坦雅胡辦公室今天發表聲明說，以色列軍方「已通知馬加利特的家屬，他們摯愛家人的遺體已被送回以色列，並完成身分確認」，聲明中還說政府「不會妥協」，將「竭盡全力，直到所有人質遺體歸還為止」。

路透社報導，以色列當局今天清晨表示，紅十字會（Red Cross）已將另一名在加薩喪生的人質遺體移交以色列軍方。

哈瑪斯昨天表示，計畫將1具人質遺體交由紅十字會轉交。這是以色列接收加薩28具人質遺體中的第10具。

哈瑪斯表示，基於「技術問題」，需要重型機械與挖掘設備，以加速從瓦礫堆中尋找人質遺體。

以色列堅稱，哈瑪斯掌握所有人質遺體的具體位置，並警告哈瑪斯「時間所剩不多」。哈瑪斯則表示，仍致力遵守停火協議，並將移交所有剩餘的人質遺體。

哈瑪斯2023年10月7日越境襲擊以色列時擄至加薩地區倖存的20名人質，已於本週稍早獲釋返國。