快訊

金鐘60／蔡康永曬超暖合照 感性謝「小S得獎」：希望助她回到喜愛的工作

國民黨主席選舉投票 她「低調現身」黨工看見大聲驚呼

哈瑪斯再歸還1具人質遺體 以色列稱死者身分已確認

中央社／ 耶路撒冷18日綜合外電報導
以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）昨天深夜歸還1具人質遺體。示意圖。路透社
以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）昨天深夜歸還1具人質遺體。示意圖。路透社

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室今天表示，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）昨天深夜歸還1具人質遺體，已確認身分為馬加利特（Eliyahu Margalit）。

法新社報導，尼坦雅胡辦公室今天發表聲明說，以色列軍方「已通知馬加利特的家屬，他們摯愛家人的遺體已被送回以色列，並完成身分確認」，聲明中還說政府「不會妥協」，將「竭盡全力，直到所有人質遺體歸還為止」。

路透社報導，以色列當局今天清晨表示，紅十字會（Red Cross）已將另一名在加薩喪生的人質遺體移交以色列軍方。

哈瑪斯昨天表示，計畫將1具人質遺體交由紅十字會轉交。這是以色列接收加薩28具人質遺體中的第10具。

哈瑪斯表示，基於「技術問題」，需要重型機械與挖掘設備，以加速從瓦礫堆中尋找人質遺體。

以色列堅稱，哈瑪斯掌握所有人質遺體的具體位置，並警告哈瑪斯「時間所剩不多」。哈瑪斯則表示，仍致力遵守停火協議，並將移交所有剩餘的人質遺體。

哈瑪斯2023年10月7日越境襲擊以色列時擄至加薩地區倖存的20名人質，已於本週稍早獲釋返國。

遺體 人質 以色列 內唐亞胡 哈瑪斯

延伸閱讀

世衛警告加薩傳染病惡化失控 醫療體系幾近瓦解

川普警告：哈瑪斯若繼續殺害平民 美將「進軍殲滅」

川普警告哈瑪斯若繼續在加薩殺人 「將別無選擇，只能進去殺死他們」

川普警告哈瑪斯停止殺戮 否則將進軍殲滅

相關新聞

邊界停火僅2天…巴基斯坦空襲阿富汗至少10死 將於卡達談判

巴基斯坦國營電視台今天宣布，將與阿富汗當局在卡達舉行會談，阿富汗塔利班（Taliban）政府隨後證實這項消息

哈瑪斯再歸還1具人質遺體 以色列稱死者身分已確認

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室今天表示，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）昨天深夜歸...

美軍再攻擊運毒船俘2人 川普嗆委總統別亂來

川普總統宣布針對「毒品恐怖主義」威脅展開反擊後，美軍16日又攻擊一艘疑似委內瑞拉運毒船，造成2人死亡，政府提供的影片顯示...

紐時：普亭大肆奉承又大談商案「拿捏」川普 還不忘祝壽

川普總統與俄羅斯總統普亭(Vladimir V. Putin)關係緊張持續數周，16日兩人終於通電話。紐約時報17日分析...

布達佩斯雙普會 匈牙利確保普亭入境 歐盟、北約尷尬

川普總統16日同意在未來兩周內，於匈牙利首都布達佩斯與俄羅斯總統普亭就烏克蘭戰爭舉行第二次峰會。匈牙利總理奧班(Vikt...

中國稀土踩美國痛腳 殆無疑義

媒體日前在白宮問川普總統，若無法和中國國家主席習近平達成貿易協議，是否會陷入持久貿易戰時稱：「我們已經身處貿易戰中」，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。