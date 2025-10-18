邊界停火僅2天…巴基斯坦空襲阿富汗至少10死 將於卡達談判
巴基斯坦國營電視台今天宣布，將與阿富汗當局在卡達舉行會談，阿富汗塔利班（Taliban）政府隨後證實這項消息。
巴基斯坦昨天晚間對阿富汗境內發動空襲，造成至少10人喪生，破壞了僅維持兩天的邊界停火協議。
巴基斯坦國營電視台的聲明寫道：「國防部長阿瑟夫（Khawaja Asif）與情報首長馬里克將軍（AsimMalik）今天將前往杜哈（Doha），與阿富汗塔利班進行會談。」
塔利班政府隨後證實將與巴基斯坦在卡達進行談判。
塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在社群平台X上表示：「由國防部長雅庫布（MullahMohammad Yaqoob）率領的伊斯蘭大公國高層代表團，今天已啟程前往杜哈。」
為期48小時的休戰，暫停了將近一週的血腥邊界衝突，這場衝突已造成雙方數十名軍人與平民喪生，但阿富汗昨天深夜指控巴基斯坦打破停火協議，並造成致命後果。
一名不願具名的塔利班高階官員告訴法新社：「巴基斯坦已破壞停火協議，並轟炸了巴克迪卡省（Paktika）的3個地點。阿富汗將會報復。」
另一位同樣不願具名的省立醫院高層指出，這場空襲造成10名平民喪命、12人受傷，並補充說罹難者中有兩名孩童。
阿富汗板球協會表示，有3名為了參加國內錦標賽而待在當地的球員遇害。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言