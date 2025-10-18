邊界停火僅2天…巴基斯坦空襲阿富汗至少10死 將於卡達談判

巴基斯坦國營電視台今天宣布，將與阿富汗當局在卡達舉行會談，阿富汗塔利班（Taliban）政府隨後證實這項消息。

巴基斯坦昨天晚間對阿富汗境內發動空襲，造成至少10人喪生，破壞了僅維持兩天的邊界停火協議。

巴基斯坦國營電視台的聲明寫道：「國防部長阿瑟夫（Khawaja Asif）與情報首長馬里克將軍（AsimMalik）今天將前往杜哈（Doha），與阿富汗塔利班進行會談。」

塔利班政府隨後證實將與巴基斯坦在卡達進行談判。

塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在社群平台X上表示：「由國防部長雅庫布（MullahMohammad Yaqoob）率領的伊斯蘭大公國高層代表團，今天已啟程前往杜哈。」

為期48小時的休戰，暫停了將近一週的血腥邊界衝突，這場衝突已造成雙方數十名軍人與平民喪生，但阿富汗昨天深夜指控巴基斯坦打破停火協議，並造成致命後果。

一名不願具名的塔利班高階官員告訴法新社：「巴基斯坦已破壞停火協議，並轟炸了巴克迪卡省（Paktika）的3個地點。阿富汗將會報復。」

另一位同樣不願具名的省立醫院高層指出，這場空襲造成10名平民喪命、12人受傷，並補充說罹難者中有兩名孩童。

阿富汗板球協會表示，有3名為了參加國內錦標賽而待在當地的球員遇害。