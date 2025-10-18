駐土耳其代表演說 提「台灣有事世界有事」觀

快訊

中央社／ 新德里18日專電

駐土耳其代表黃志揚獲邀在當地大學演講，強調台灣發展出領先全球的高科技產業，並提到台灣在印太地區的關鍵地位，闡述「台灣有事，世界有事」的觀點。

黃志揚應邀到TOBB經濟技術大學（TOBBUniversity of Economics and Technology），以「台灣一覽」（Taiwan at a Glance）為題向近200名各系師生演講。

他介紹了台灣如何以小而美的經貿和文化實力，應對國際政治變局，並指出中國扭曲聯大2758號決議、試圖排除台灣參與國際社會對全球所造成的負面影響。

黃志揚在演講時指出，台灣即使在各抒地緣政治背景下面臨種種挑戰，仍發展出多元社會及聞名全球的高科技產業。

台灣地狹人稠，國土面積僅與荷蘭相近，但人口卻與澳洲相當，在這樣的環境下，仍可有強健的經貿實力，去年人均所得超越德國、韓國等經濟大國。

除此之外，台積電、華碩及宏碁等世界一流企業也能夠深耕發展，而在工具機、資通訊等產業鏈上，台灣企業也都在世界舞台上，扮演著舉足輕重的角色。

黃志揚認為，政府目前致力推動5大信賴產業及6大核心戰略產業，盼產業多元發展，是台灣能強化韌性，以面對國際變局的關鍵。

黃志揚指出，中國不斷錯誤詮釋聯大2758號決議，試圖抹滅台灣作為主權國家存在的事實，阻撓台灣參與國際社會事務，不僅無益全球發展，更造成地緣政治動盪，尤其台灣海峽和南海都是國際航運要道，台灣又是高科技產品輸出大國，中國若在此恃武力擴張，將重創全球產業，屆時「台灣有事，世界有事」。

