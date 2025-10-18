快訊

燕子口堰塞湖可降挖為何馬太鞍溪的不行？農業部曝3大差別

周末踏青出意外！新北坪林傳虎頭蜂螫傷多人

曾獲諾貝爾獎…陸物理學家楊振寧離世 享嵩壽103歲

影／普亭特使提議建「普亭－川普隧道」川普稱有趣、澤倫斯基反應曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普與俄羅斯總統普亭8月15日在美國阿拉斯加州安克拉治的愛爾門道夫與李查遜聯合基地會面時握手。路透
美國總統川普與俄羅斯總統普亭8月15日在美國阿拉斯加州安克拉治的愛爾門道夫與李查遜聯合基地會面時握手。路透

俄羅斯總統普亭的特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）16日在「X」發文，向科技億萬富豪馬斯克提議打造一條長約113公里，連結美俄兩國的「普亭－川普隧道」。美國總統川普17日表示，這個提議「很有趣」，他需要考慮一下。

德米崔耶夫在貼文中指出，根據美國眾議員魯納（Anna Paulina Luna）發布的前蘇聯甘迺迪文件，過去曾提出的甘迺迪 - 赫魯雪夫世界和平橋（Kennedy–Khrushchev World Peace Bridge）構想，「可以且應該立即在阿拉斯加和俄羅斯之間建成」。

他進一步表示，傳統建設方式估計需耗資650億美元，但若使用馬斯克旗下「無聊公司」（The Boring Company）技術，僅需不到80億美元，最快可在八年內完成這條橫跨歐亞與美洲的「普亭－川普隧道」。

德米崔耶夫向馬斯克喊話，邀請他「想像用『普亭－川普隧道』連結美國與俄羅斯，美洲與非洲—歐亞大陸，以象徵團結，讓我們一起建設未來吧！」他還在後續貼文中補充，莫斯科可以承擔部分資金，並提出潛在投資方案。

CNBC與福新聞報導，馬斯克並未回應對德米崔耶夫的發文。川普在白宮會見烏克蘭總統澤倫斯基時被問及此事。他表示，「這個很有趣，我們得考慮一下，我之前還沒聽說過」。

川普隨後詢問坐在對面的澤倫斯基對隧道提議的看法，澤倫斯基帶著尷尬的笑容回應：「我對此不高興。」川普隨即笑著說：「我認為他不喜歡。」

馬斯克 川普 普亭

延伸閱讀

對大陸祭100％高關稅 川普坦言「並非長久之計」：他們強迫我的

美中貿易代表擬17日晚間通話 美財長：相信情勢已緩和

澤倫斯基見川普：烏克蘭提議用無人機換戰斧飛彈

美對陸高關稅難長久 川普：須敲定公平協議 兩周後與習近平會面

相關新聞

影／普亭特使提議建「普亭－川普隧道」川普稱有趣、澤倫斯基反應曝光

俄羅斯總統普亭的特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）16日在「X」發文，向科技億萬富豪馬斯克提議打造一條長約...

水很深！安德魯被迫放棄約克公爵頭銜 查理卻摘不掉這兩項特權

英國安德魯王子（Prince Andrew）17日正式宣布不再使用約克公爵（Duke of York）頭銜，同時也放棄維...

遊客暴增釀「觀光公害」 日本明年提高國際旅客簽證費？外相回應了

日本外務大臣岩屋毅17日舉行記者會時表示，日本政府正在考慮提高外國訪客的簽證費用，因為與美國和歐洲國家相比，目前費用仍偏...

維新會翻盤支持自民黨！高市早苗首相之路大勢底定

日本自民黨新任總裁高市早苗有望成為下一任首相。日本維新會已於17日向立憲民主黨及國民民主黨正式通知，終止有關統一候選人的...

日本媽媽不讓座獲13萬讚 想改革優先席先捨棄對錯框架

日前台北捷運發生優先席讓座衝突，年輕男子踹飛挑釁討座的白髮嬤，網路一片叫好。無獨有偶，日本有媽媽在媒體以「不讓座的勇氣」為題投書報紙，在社群得到13萬個讚，公共交通工具上因「優先席」造成的磨擦，台、日皆然。

自民黨找維新會組聯合政府 大阪黨部憂心被團滅

讀賣新聞18日報導，自民黨與日本維新會針對共組聯合政府的政策協商，在自民黨大阪地方黨部內掀起波瀾。在大阪，自民黨與維新會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。