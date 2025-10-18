64名韓國人涉網路詐騙 自柬埔寨押解返國遭逮捕

韓國一名警官告訴法新社，因涉嫌參與網路詐騙而在柬埔寨被拘留的64名韓國人今天返抵國門，並已遭到逮捕。

法新社報導，韓國15日派遣一個小組前往柬埔寨，商討涉及數十名韓國國民遭綁架的假工作與詐騙中心案件。

這名警官表示：「總計64名國民剛搭乘包機抵達仁川國際機場。」

首爾當局先前曾表示，約有60名韓國人因涉嫌犯罪遭柬埔寨當局拘留，並矢言將他們帶回國。

這名警官指出，這些人在登機後不久，就在包機上遭到逮捕。

根據韓國法律，本國航空公司的飛機被視為韓國領土，執法部門因此得以執行逮捕令。

這名警官說，64人一抵達仁川機場即以刑事嫌疑人身分被全數拘留，並將移送到對他們各自案件有管轄權的警察局。

首爾的國家安保室室長魏聖洛（Wi Sung-lac）先前表示，這批遭到拘留的韓國人中，既有「自願參與」詐騙行動的人，也有「非自願者」。

柬埔寨內政部發言人索卡（Touch Sokhak）昨天告訴法新社，這次的遣返協議是「兩國在打擊詐騙方面良好合作的成果」。

首爾當局曾表示，據估計，在柬埔寨從事詐騙活動的總計約20萬人中，約有1000名為韓國人。

專家指出，這個規模數十億美元的非法產業近年來在柬埔寨大幅擴張，有成千上萬人從事網路詐騙，其中有些人是自願的，也有些人是遭到經營詐騙網絡的組織犯罪集團所脅迫。

人權組織國際特赦組織（Amnesty International）表示，柬埔寨詐騙園區內正「大規模」發生侵害人權情事。

據國際特赦組織說法，柬埔寨境內至少有53個詐騙園區，由犯罪集團在其中進行人口販運、強迫勞動、酷刑、剝奪自由和奴役。