快訊

國家級警報響「台北搖很大」！10:04東部海域有感地震 7縣市震度3級以上

小S復出藏大S影子！這微笑姊妹史上最像　神奇瞬間「完全是熙媛」

「小朋友很愛她」…金門酒駕累犯開BMW違規超車 撞死幼兒園女老師逃逸

聽新聞
0:00 / 0:00

自民黨找維新會組聯合政府 大阪黨部憂心被團滅

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
日本維新會黨魁吉村洋文（左）15日與自民黨新總裁高市早苗（右）會談。法新社
日本維新會黨魁吉村洋文（左）15日與自民黨新總裁高市早苗（右）會談。法新社

讀賣新聞18日報導，自民黨與日本維新會針對共組聯合政府的政策協商，在自民黨大阪地方黨部內掀起波瀾。在大阪，自民黨與維新會長期對立，地方黨部擔憂此舉將影響下屆眾議院選舉。與自民黨解除聯合關係的公明黨大阪黨部，也對自民與維新的接近感到危機。

自民黨大阪黨部代理主委松川瑠衣參議員17日在自民黨中央黨部與幹事長鈴木俊一會面後表示：「大阪有其特殊情況，我們追求自民黨能代表民意的形式。」據悉，她向鈴木表達了在國會選舉中應繼續於大阪推舉自民候選人的立場。

在大阪這一維新會根據地，自民黨與維新會對立激烈。去年眾議院選舉中，自民黨在大阪19個小選區中，於15個選區推舉候選人，但全數敗給維新會。今年7月參議院大阪選區（改選4席）選舉，維新會獲得2席，自民黨則失去議席。

10月4日自民黨總裁選舉中，高市早苗擊敗被認為對維新聯合政府持積極態度的農林水產大臣小泉進次郎，地方黨部內曾樂觀認為「對自民黨在大阪重生是利多」。然而，公明黨10日宣布退出聯合政府後，局勢急轉直下。高市15日與維新會代表、大阪府知事吉村洋文會談，提出包含聯合政府在內的合作請求，次日自民與維新展開聯合協商。

自民黨大阪黨部一位前眾議員表示：「首要目標是讓高市成為首相，不應干涉聯合協商，應遵循黨方針。」但另一名前眾議員擔憂，若維新加入聯合政府，中央黨部可能與維新調整選區，導致自民黨在大阪小選區撤退。去年落選的一位自民黨地區主委也感嘆：「若維新入閣，自民黨大阪黨部恐有消失危機。」

對於維新會視為聯合政府「絕對條件」的「副首都構想」，地方黨部內也有反對聲浪。此構想旨在讓大阪等大城市作為首都功能的後備，但維新會相關法案草案以自民黨反對的「大阪都構想」為前提。一位地方黨部幹部堅決表示：「絕對無法接受。」

自民與維新的聯合協商也讓公明黨大阪黨部震盪。公明黨過去在府內4個小選區推舉自家候選人，換取自民黨在其他選區支持其候選人。但去年眾議院選舉，公明黨在4個選區全敗於維新會。大阪黨部主委石川博崇參議員11日表示，雖在國政解除與自民聯合，但大阪仍希望維持與自民合作。

公明黨一名大阪黨部幹部坦言：「下屆眾議院選舉仍將與維新正面交鋒，若自民與維新聯合執政，公明黨恐難獲自民支持。若自民與維新聯合政府表現出色，選民認為『自維聯盟優於自公聯盟』，公明黨處境將更艱難。」

大阪 自民黨

延伸閱讀

日本維新會要求國會減席10% 成聯合執政談判關鍵

整理包／華航、長榮、星宇線上旅展比拚 飛日韓甜甜價9千有找

高市早苗的盟友集結戰：自民黨想保住首相，朝野暗流中的政治精算？

公明黨退盟炸鍋！ 玉木首相呼聲起 高市1周內定生死

相關新聞

水很深！安德魯被迫放棄約克公爵頭銜 查理卻摘不掉這兩項特權

英國安德魯王子（Prince Andrew）17日正式宣布不再使用約克公爵（Duke of York）頭銜，同時也放棄維...

遊客暴增釀「觀光公害」 日本明年提高國際旅客簽證費？外相回應了

日本外務大臣岩屋毅17日舉行記者會時表示，日本政府正在考慮提高外國訪客的簽證費用，因為與美國和歐洲國家相比，目前費用仍偏...

維新會翻盤支持自民黨！高市早苗首相之路大勢底定

日本自民黨新任總裁高市早苗有望成為下一任首相。日本維新會已於17日向立憲民主黨及國民民主黨正式通知，終止有關統一候選人的...

日相下周二選舉獲共識 自民黨抓緊談結盟

對日本首相石破茂九月宣布請辭後，國會必須依憲法規定選出繼任者的「首相指名選舉」，國會最大黨自民黨與第二大黨立憲民主黨（下...

自民黨找維新會組聯合政府 大阪黨部憂心被團滅

讀賣新聞18日報導，自民黨與日本維新會針對共組聯合政府的政策協商，在自民黨大阪地方黨部內掀起波瀾。在大阪，自民黨與維新會...

影／澳洲墨爾本隨機攻擊案！台籍女子遭持刀刺傷 監視器畫面曝光

澳洲墨爾本中央商業區（CBD）10月初發生一起隨機持刀攻擊事件，台灣籍女壽司師傅賴婉（Wan Lai，音譯）遭32歲女子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。