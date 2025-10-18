遊客暴增釀「觀光公害」 日本明年提高國際旅客簽證費？外相回應了

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本京都清水寺附近的清水坂15日擠滿外國觀光客。路透 / 共同社
日本外務大臣岩屋毅17日舉行記者會時表示，日本政府正在考慮提高外國訪客的簽證費用，因為與美國和歐洲國家相比，目前費用仍偏低。

共同社報導，被問及有報導指出，日本計畫最早在2026財年，將簽證費提高到與美國和歐洲相當時，岩屋表示，政府正檢討簽證費用。

他說：「審查的細節尚未決定，但我們正在考慮各種因素，包括對入境旅遊可能產生的影響。我們會參考其他國家所設定的費用，我認為日本目前的費用相當低。」

根據日本政府15日公布的報告，今年1月至9月訪日外國旅客人數較去年同期成長17.7%，達約3165萬人，創下一年內突破3000萬的最快紀錄，全年人數幾乎確定將超越2024年創下的3687萬人紀錄，並有望在日圓疲軟及中國旅客激增的情況下，攀升至約4000萬人。

不過，針對部分地區出現擁擠和環境破壞的「觀光公害」問題，岩屋表示，政府將觀察此次檢討可能帶來的影響，但他個人認為，可能提高的費用不會對觀光公害產生直接影響。

