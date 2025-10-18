維新會翻盤支持自民黨！高市早苗首相之路大勢底定

快訊

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
自民黨黨魁高市早苗成為史上首位女首相機率大增。歐新社
自民黨黨魁高市早苗成為史上首位女首相機率大增。歐新社

日本自民黨新任總裁高市早苗有望成為下一任首相日本維新會已於17日向立憲民主黨及國民民主黨正式通知，終止有關統一候選人的協商。此舉顯示維新會傾向支持自民黨的高市早苗，增加她成為首相的機會。

讀賣新聞報導，自民黨與維新會的政策協商成為焦點，雙方於國會內針對具體政策進行討論，維新會提出明確要求，但報導未詳細說明要求內容。

根據Yahoo!新聞的非正式民調，共111,058票，民眾對高市早苗領導的自民黨新總裁期待如下：35.2%希望推動經濟政策，31.8%表示「沒有特別期待」，15.7%期盼改善內政，10.8%支持強化外交。民調反映民眾對經濟議題的關注最高，但也有相當比率對新領導抱持保留態度。

高市早苗若當選，將成為日本首位女性首相，她的保守派立場和政策主張備受矚目。維新會退出與在野黨的統一候選人協商，意味著自民黨在國會選舉首相時可能獲得更多支持，進一步鞏固高市早苗的地位。這場政治動態將對日本未來內政與外交走向產生深遠影響。

自民黨 高市早苗 日本維新會 首相

