聽新聞
0:00 / 0:00
維新會翻盤支持自民黨！高市早苗首相之路大勢底定
日本自民黨新任總裁高市早苗有望成為下一任首相。日本維新會已於17日向立憲民主黨及國民民主黨正式通知，終止有關統一候選人的協商。此舉顯示維新會傾向支持自民黨的高市早苗，增加她成為首相的機會。
讀賣新聞報導，自民黨與維新會的政策協商成為焦點，雙方於國會內針對具體政策進行討論，維新會提出明確要求，但報導未詳細說明要求內容。
根據Yahoo!新聞的非正式民調，共111,058票，民眾對高市早苗領導的自民黨新總裁期待如下：35.2%希望推動經濟政策，31.8%表示「沒有特別期待」，15.7%期盼改善內政，10.8%支持強化外交。民調反映民眾對經濟議題的關注最高，但也有相當比率對新領導抱持保留態度。
高市早苗若當選，將成為日本首位女性首相，她的保守派立場和政策主張備受矚目。維新會退出與在野黨的統一候選人協商，意味著自民黨在國會選舉首相時可能獲得更多支持，進一步鞏固高市早苗的地位。這場政治動態將對日本未來內政與外交走向產生深遠影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言