影／澳洲墨爾本隨機攻擊案！台籍女子遭持刀刺傷 監視器畫面曝光

地牛翻身！上午08:06台灣東部海域規模3.7地震…最大震度花東2級

水很深！安德魯王子被迫放棄約克公爵頭銜…英王卻摘不掉他這兩項特權

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
澳洲墨爾本2日發生一起隨機持刀攻擊事件，一名台灣籍女子遭32歲女子達魯爾（左），隨後持刀朝胸口猛刺後逃逸，導致她重傷送醫。照片擷取自澳洲天空新聞台
澳洲墨爾本2日發生一起隨機持刀攻擊事件，一名台灣籍女子遭32歲女子達魯爾（左），隨後持刀朝胸口猛刺後逃逸，導致她重傷送醫。照片擷取自澳洲天空新聞台

澳洲墨爾本中央商業區（CBD）10月初發生一起隨機持刀攻擊事件，台灣籍女壽司師傅賴婉（Wan Lai，音譯）遭32歲女子達魯爾（Lauren Darul）尾隨，接著持刀朝胸口猛刺後逃逸，導致她重傷送醫。嫌犯隨後遭逮捕，案發過程的監視器畫面則於17日曝光。

澳洲廣播公司與世紀報報導，這起事件發生在2日上午約7時40分，賴婉在小波克街（Little Bourke Street）與史賓塞街（Spencer Street）交叉口附近遭達魯爾刺傷被緊急送醫，傷勢不危及生命。警方隨後將達魯爾逮捕，並在搜查該區域後找到一把刀。

達魯爾被控故意傷害等三項訴罪名，於3日出庭，被裁定還押，計畫申請保釋。賴婉則上社群媒體發文，記錄自己因肺部穿孔而進行康復的過程。她告訴網友，自己肺部塌陷，所幸對街一名女子目擊她遇襲，迅速跑來伸出援手，幫忙按住傷口並止血。

賴婉在15日發布的最新更新中表示，身體正在逐步恢復，並與多位精神科醫師面談，希望能讓自己冷靜下來，重拾在墨爾本的安全感，並在本周搬家，希望新的環境能帶來幫助。她坦言：「那一刻的震撼，徹底改變了我的人生。」

她透露，自己暫時失去所有經濟來源，也不確定何時能恢復工作能力。醫師估計康復至少需要一到兩個月，但仍不確定是否能恢復到原本的體力，正通過犯罪受害者援助法庭尋求經濟支援。

此事引發墨爾本所在的維多利亞省反對黨抨擊，但墨爾本市長里斯（Nicholas Reece）表示，儘管犯罪紀錄近來有所上升，但CBD並非危險地帶。他說：「以任何國際標準來看，墨爾本都是非常安全的城市，但我們也不能否認維多利亞省的犯罪率確實有所上升。」他指出，維省犯罪率上升18%，其中大部分是竊盜案件。

