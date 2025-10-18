快訊

影／澳洲墨爾本隨機攻擊案！台籍女子遭持刀刺傷 監視器畫面曝光

地牛翻身！上午08:06台灣東部海域規模3.7地震…最大震度花東2級

水很深！安德魯王子被迫放棄約克公爵頭銜…英王卻摘不掉他這兩項特權

聽新聞
0:00 / 0:00

水很深！安德魯被迫放棄約克公爵頭銜 查理卻摘不掉這兩項特權

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
胞弟安德魯（左）醜聞纏身，國王查理三世（右）必須切割。路透
胞弟安德魯（左）醜聞纏身，國王查理三世（右）必須切割。路透

英國安德魯王子（Prince Andrew）17日正式宣布不再使用約克公爵（Duke of York）頭銜，同時也放棄維多利亞騎士大十字勳章與嘉德騎士團等多個頭銜。但根據法律，他仍保留兩個重要身份象徵：王子頭銜和皇家莊園（Royal Lodge）的居住權。英媒指出，這是英王查理三世摘不掉的兩項特權。

白金漢宮17日發布安德魯的聲明。他與已故淫媒艾普斯坦的深厚關係以及捲入中國間諜事件，讓王兄查理三世必須處理。

泰晤士報報導，根據1917年喬治五世頒布的「英王制誥」（letters patent），並經已故女王伊麗莎白二世於2012年更新，君主的子女享有「王子」或「公主」的頭銜，以及「殿下」（His/Her Royal Highness）的尊稱。此榮譽也延伸至君主兒子的子女，以及威爾斯親王長子的子女。因此，安德魯將永遠是王子，他的女兒碧翠絲（Beatrice）和尤金妮（Eugenie）是公主，但她們的子女不享有皇室頭銜。

安德魯「自願」放棄約克公爵和嘉德騎士（Knight of the Garter）頭銜，避免了國王查理三世採取正式法律行動的麻煩。取消公爵頭銜需經國會法案，查理對此感到欣慰，剝奪嘉德騎士榮譽也非易事，安德魯自2006年起持有該頭銜，過去四年他已同意不參加溫莎街頭的嘉德日遊行，但仍可參加城堡內的私人午宴。

歷史上，剝奪此榮譽（稱為「降級」，degradation）通常因叛國或異端罪行，例如1716年的第二奧蒙德公爵（2nd Duke of Ormond ）。安德魯選擇退讓，保留了一些尊嚴。

然而，查理尚未贏得一場爭戰：他試圖將安德魯逐出皇家莊園（Royal Lodge）。這座位於溫莎莊園、擁有42間房的豪華住所，被查爾斯認為不適合安德魯目前的地位。但安德魯拒絕搬離，他與王室地產（Crown Estate）簽有終身租約，只要能負擔維修和安保費用，就可繼續居住。這場爭執被國王友人形容為「皇家莊園的拉鋸戰」。

子女 查理三世 法律 安德魯王子

延伸閱讀

Coldplay演唱會「捉姦」風波再翻轉！女主角丈夫與新歡同場約會

柯克告別式 遺孀艾瑞卡：我原諒兇手

英王國宴招待川普幕後 美特勤試吃所有餐點與英御廚爆衝突

川普訪英盛裝出席國宴！坐凱特王妃旁羞喊「很漂亮」 眼神露餡全被拍

相關新聞

水很深！安德魯被迫放棄約克公爵頭銜 查理卻摘不掉這兩項特權

英國安德魯王子（Prince Andrew）17日正式宣布不再使用約克公爵（Duke of York）頭銜，同時也放棄維...

日相下周二選舉獲共識 自民黨抓緊談結盟

對日本首相石破茂九月宣布請辭後，國會必須依憲法規定選出繼任者的「首相指名選舉」，國會最大黨自民黨與第二大黨立憲民主黨（下...

影／澳洲墨爾本隨機攻擊案！台籍女子遭持刀刺傷 監視器畫面曝光

澳洲墨爾本中央商業區（CBD）10月初發生一起隨機持刀攻擊事件，台灣籍女壽司師傅賴婉（Wan Lai，音譯）遭32歲女子...

當AI自拍當道…紐約復古照相亭重生 黑白底片再現真我

在手機AI濾鏡與即時修圖橫行的年代，紐約出現奇景：深夜人龍不是排酒吧，而是等著走進一台小小的「盒子」。那不是電話亭，而是一台老式黑白照相亭——城市裡的「現代暗房」。從1925年誕生、幾乎被淘汰的膠捲機，如今在俄裔技師馬克辛・史維德洛夫手中重生，成為年輕人重新找回真實表情的祕密空間。

委內瑞拉總統馬杜洛遞橄欖枝 川普：他不敢惹美國

美國總統川普今天猛烈抨擊委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），同時聲稱這位左翼強人已提出重大讓步，試圖緩和...

就怕日相之路生變！靖國神社秋祭 高市早苗這次不去

自民黨籍日本首相石破茂十七日配合靖國神社展開的秋季例行大祭，以「內閣總理大臣石破茂」名義供奉名為「真榊」的供品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。