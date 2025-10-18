水很深！安德魯被迫放棄約克公爵頭銜 查理卻摘不掉這兩項特權

英國安德魯王子（Prince Andrew）17日正式宣布不再使用約克公爵（Duke of York）頭銜，同時也放棄維多利亞騎士大十字勳章與嘉德騎士團等多個頭銜。但根據法律，他仍保留兩個重要身份象徵：王子頭銜和皇家莊園（Royal Lodge）的居住權。英媒指出，這是英王查理三世摘不掉的兩項特權。

白金漢宮17日發布安德魯的聲明。他與已故淫媒艾普斯坦的深厚關係以及捲入中國間諜事件，讓王兄查理三世必須處理。

泰晤士報報導，根據1917年喬治五世頒布的「英王制誥」（letters patent），並經已故女王伊麗莎白二世於2012年更新，君主的子女享有「王子」或「公主」的頭銜，以及「殿下」（His/Her Royal Highness）的尊稱。此榮譽也延伸至君主兒子的子女，以及威爾斯親王長子的子女。因此，安德魯將永遠是王子，他的女兒碧翠絲（Beatrice）和尤金妮（Eugenie）是公主，但她們的子女不享有皇室頭銜。

安德魯「自願」放棄約克公爵和嘉德騎士（Knight of the Garter）頭銜，避免了國王查理三世採取正式法律行動的麻煩。取消公爵頭銜需經國會法案，查理對此感到欣慰，剝奪嘉德騎士榮譽也非易事，安德魯自2006年起持有該頭銜，過去四年他已同意不參加溫莎街頭的嘉德日遊行，但仍可參加城堡內的私人午宴。

歷史上，剝奪此榮譽（稱為「降級」，degradation）通常因叛國或異端罪行，例如1716年的第二奧蒙德公爵（2nd Duke of Ormond ）。安德魯選擇退讓，保留了一些尊嚴。

然而，查理尚未贏得一場爭戰：他試圖將安德魯逐出皇家莊園（Royal Lodge）。這座位於溫莎莊園、擁有42間房的豪華住所，被查爾斯認為不適合安德魯目前的地位。但安德魯拒絕搬離，他與王室地產（Crown Estate）簽有終身租約，只要能負擔維修和安保費用，就可繼續居住。這場爭執被國王友人形容為「皇家莊園的拉鋸戰」。