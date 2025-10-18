委內瑞拉總統馬杜洛遞橄欖枝 川普：他不敢惹美國

美國總統川普今天猛烈抨擊委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），同時聲稱這位左翼強人已提出重大讓步，試圖緩和與華盛頓的緊張關係。

一名白宮記者詢問委內瑞拉當局已提議緩和緊張關係的相關報導時，川普說：「你說得對，他已經什麼都願意給了。你知道為什麼嗎？因為他不敢惹美國。」

華盛頓指控馬杜洛領導的政權操縱毒品走私集團，華盛頓並以「打擊毒品」為由，在區域內部署大量軍事力量，包括隱形戰機與7艘美國海軍艦艇。

根據追蹤網站Flightradar24資料，本週稍早，兩架美國B-52轟炸機在委內瑞拉外海的加勒比海上空盤旋數小時。

美國軍方今天表示，這次飛行展現了「美國主動威懾敵對威脅、加強機組訓練，並確保全球部隊隨時待命的決心」。

這股軍事壓力讓委內瑞拉當局擔心，華盛頓的最終目標是推翻委內瑞拉現有的政府。

美國指稱，委內瑞拉是至少6艘涉嫌運毒船隻的出發地點。這些船隻在美軍前所未有的行動中遭到打擊，已造成逾24人死亡。

華盛頓迄今未提供證據，證明被攻擊的目標確實為毒品走私船。專家指出，即使攻擊目標確為毒品走私者，這類即決式擊殺行動在國際法上仍屬非法。