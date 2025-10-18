路透：美軍再次打擊加勒比海運毒船首次有生還者

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

3名知情人士今天向路透社透露，美國軍方在加勒比海發動攻擊後，從一艘疑似載運毒品的船隻上救起兩名倖存者，並將他們扣留在一艘美國海軍軍艦上。這起襲擊造成另外兩人喪生。

這項先前未曾曝光的消息，意味著這兩名倖存者可能成為美國總統川普所宣稱、針對「由委內瑞拉輸出的毒品恐怖主義威脅」而發動戰爭中的首批俘虜。

五角大廈對此尚未立即回應置評請求。

其中一名消息人士表示，船隻於16日遭攻擊後沉沒，疑為半潛艇式走私船—這類潛航船常被毒梟用來躲避偵測。

5名消息人士指出，美軍出動直升機展開救援行動，將倖存者送到美國軍艦上。

在此次行動之前，美軍對委內瑞拉近海疑似毒品船隻的攻擊已知並無倖存者。川普政府曾公布影片，顯示遭打擊的船隻被徹底摧毀。

川普政府聲稱先前的這類攻擊已造成27人死亡，引發部分法律專家與民主黨議員的警告—他們質疑這些行動是否符合戰爭法。

這些攻擊發生之際，美軍正加強在加勒比海的軍事部署，包括飛彈驅逐艦、F-35戰機、一艘核潛艦，以及約6500名部隊，顯示川普與委內瑞拉政府之間的對峙持續升級。

