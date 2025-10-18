就怕日相之路生變！靖國神社秋祭 高市早苗這次不去

自民黨籍日本首相石破茂十七日配合靖國神社展開的秋季例行大祭，以「內閣總理大臣石破茂」名義供奉名為「真榊」的供品。

石破這次仍延續同黨的前首相岸田文雄與菅義偉等人做法，以內閣總理大臣名義為秋祭例行大祭供奉名為真榊的盆裁，並不前往參拜。今年的春季例行大祭和去年的秋季例行大祭，石破也採取同樣做法。

內閣官房長官林芳正十七日對此說，他的理解是石破以「私人立場」供奉真榊，這不是日本政府應置評之事，「無論哪國，致敬為國捐軀者均屬理所當然。日本今後強化和包含中國、南韓的各國關係政策沒變」。

不過中國大陸外交部發言人林劍十七日仍在例行記者會中表示，該神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具與象徵，供奉對侵略戰爭負嚴重罪責的十四名甲級戰犯；中方堅決反對日方有關該神社的消極動向，並向日方提出嚴正交涉。

南韓外交部發言人十七日也表示，對石破向合祀太平洋戰爭甲級戰犯的靖國神社供奉祭品和日本政府高層前往參拜，深表遺憾。

另外，各界預料，四日甫當選的自民黨新總裁（黨魁）高市早苗不會赴該神社秋季例行大祭參拜。他十七日所繳的祭祀費用（玉串料）屬「自費」名義，而非「公費」。

該神社的秋季例行大祭自十七至十九日。日本「時事通信社」及日本放送協會（ＮＨＫ）十七日報導說，日本國會臨時會有望廿一日召集，當天將舉行「首相指名選舉」，她為了避免對自己坐上首相寶座後的外交造成影響而未前往該神社參拜。自十月下旬起，「高市首相」就預定出席東協（ＡＳＥＡＮ）相關峰會等一連串外交日程。

高市擔任經濟安保擔當大臣及總務大臣等閣員時皆持續前往參拜，包括每年的春秋兩季例行大祭和八月十五日的所謂「終戰日」。

但高市此前在總裁選戰期間則避談當選後是否會前往該神社參拜，只說自己「不管身在何處，都想（對該神社的供奉對象）合十」，「將適時、適當地做出判斷」。日本國會跨黨派的「日華懇」會長、高市任命的自民黨選對委員長古屋圭司十七日上午也前往參拜。