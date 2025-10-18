聽新聞
0:00 / 0:00

日相下周二選舉獲共識 自民黨抓緊談結盟

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
日本維新會共同代表藤田文武（左二）十六日在日本國會，與自民黨新總裁高市早苗（右）首次在政策上進行黨際協商。路透
日本維新會共同代表藤田文武（左二）十六日在日本國會，與自民黨新總裁高市早苗（右）首次在政策上進行黨際協商。路透

對日本首相石破茂九月宣布請辭後，國會必須依憲法規定選出繼任者的「首相指名選舉」，國會最大黨自民黨與第二大黨立憲民主黨（下稱立民黨）的國會對策委員長十七日上午舉行會談，基本上同意廿一日為國會臨時會的召集日，當天將指名新首相。不過一旦自民黨和日本維新會（下稱維新會）進行中的執政聯盟談判破裂，就將再協商相關日程。

梶山弘志、笠浩史分別擔任執政黨自民黨、最大在野黨立民黨的國對委員長，兩人十七日也確認本屆國會臨時會自廿一日至十二月十七日，會期共五十八天。梶山並提議，新首相於廿四日在國會發表施政方針演說。

日本讀賣新聞十七日報導說，自民黨前述想法在於，若新總裁高市早苗當選首相，希望她盡快組閣讓新內閣上路。日本「時事通信社」同日報導說，「高市首相」將立刻著手制定平抑物價等經濟問題的措施，並計畫十二月初將二○二五財年的追加預算案提交國會審議。

自民黨與維新會十七日再次在國會舉行黨際政策協商會議，歷時一個多小時。自民黨由高市親自領軍，她任命的新幹事長鈴木俊一和政調會長小林鷹之與會；維新會則由「共同代表」藤田文武等三位該黨領導高層出席。

日本放送協會（ＮＨＫ）等日媒十七日報導，自、維兩黨當天確認將以廿一日為達成協議的目標持續協商；兩黨一致同意「協商大有進展」，並就組成聯合政府進行政策協商的最後調整。

日本前首相村山富市十七日辭世。圖為一九九五年八月十五日他發表「村山談話」前留影。美聯社
日本前首相村山富市十七日辭世。圖為一九九五年八月十五日他發表「村山談話」前留影。美聯社

公開反省二戰 前日相村山辭世

另外，前日相村山富市十七日在九州大分縣大分市一家醫院辭世，享嵩壽一○一歲，死因為衰老。他在社會黨、自民黨與「先驅新黨」組成執政聯盟的一九九四年六月，獲任第八十一代首相。他翌年、即所謂二戰終戰五十周年公開發表著名的「村山談話」。

該談話於一九九五年八月十五日經日本內閣會議通過後公布，之後的自民黨籍首相小泉純一郎及安倍晉三，分別在終戰六十周年和七十周年發表談話時，均承襲其中的「深切反省」等用詞。在日相今年的八十周年談話中，石破也重申，必須又一次將對「那場戰爭」的反省和教訓深刻銘刻於心。

自民黨 日本維新會 石破茂 安倍晉三 高市早苗

延伸閱讀

日本維新會要求國會減席10% 成聯合執政談判關鍵

高市早苗的盟友集結戰：自民黨想保住首相，朝野暗流中的政治精算？

日相石破茂向靖國神社供奉供品 可能繼任者高市今年不參拜

日股慶祝行情 盤點強勢股 安倍經濟學2.0呼之欲出

相關新聞

就怕日相之路生變！靖國神社秋祭 高市早苗這次不去

自民黨籍日本首相石破茂十七日配合靖國神社展開的秋季例行大祭，以「內閣總理大臣石破茂」名義供奉名為「真榊」的供品。

日相下周二選舉獲共識 自民黨抓緊談結盟

對日本首相石破茂九月宣布請辭後，國會必須依憲法規定選出繼任者的「首相指名選舉」，國會最大黨自民黨與第二大黨立憲民主黨（下...

要派兵加薩？川普警告哈瑪斯 再殺人就「進軍殲滅」

美國總統川普十六日在自創社媒真實社群寫道，若巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯繼續在加薩殺人，「這並非協議的內容，我們將別無選擇，只...

Z世代抗爭推翻政府 馬達加斯加軍事領袖就任總統

馬達加斯加精銳部隊上校蘭德里亞尼里納今天宣誓就任總統。馬達加斯加幾天前爆發軍事奪權，前總統拉喬利納被迫出逃

日本維新會要求國會減席10% 成聯合執政談判關鍵

日本自民黨與日本維新會的聯合執政協商進入關鍵階段，自民黨總裁高市早苗與維新會共同代表藤田文武今天下午展開第2天協商，但依...

南海緊張升溫之際 菲美日等7國南海完成聯合軍演

在南海緊張局勢再度升溫之際，菲律賓與中國的對峙加劇，菲律賓、美國、加拿大、日本、英國、澳洲與法國在南海完成一波海上軍事演...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。