日相下周二選舉獲共識 自民黨抓緊談結盟

對日本首相石破茂九月宣布請辭後，國會必須依憲法規定選出繼任者的「首相指名選舉」，國會最大黨自民黨與第二大黨立憲民主黨（下稱立民黨）的國會對策委員長十七日上午舉行會談，基本上同意廿一日為國會臨時會的召集日，當天將指名新首相。不過一旦自民黨和日本維新會（下稱維新會）進行中的執政聯盟談判破裂，就將再協商相關日程。

梶山弘志、笠浩史分別擔任執政黨自民黨、最大在野黨立民黨的國對委員長，兩人十七日也確認本屆國會臨時會自廿一日至十二月十七日，會期共五十八天。梶山並提議，新首相於廿四日在國會發表施政方針演說。

日本讀賣新聞十七日報導說，自民黨前述想法在於，若新總裁高市早苗當選首相，希望她盡快組閣讓新內閣上路。日本「時事通信社」同日報導說，「高市首相」將立刻著手制定平抑物價等經濟問題的措施，並計畫十二月初將二○二五財年的追加預算案提交國會審議。

自民黨與維新會十七日再次在國會舉行黨際政策協商會議，歷時一個多小時。自民黨由高市親自領軍，她任命的新幹事長鈴木俊一和政調會長小林鷹之與會；維新會則由「共同代表」藤田文武等三位該黨領導高層出席。

日本放送協會（ＮＨＫ）等日媒十七日報導，自、維兩黨當天確認將以廿一日為達成協議的目標持續協商；兩黨一致同意「協商大有進展」，並就組成聯合政府進行政策協商的最後調整。

日本前首相村山富市十七日辭世。圖為一九九五年八月十五日他發表「村山談話」前留影。美聯社

公開反省二戰 前日相村山辭世

另外，前日相村山富市十七日在九州大分縣大分市一家醫院辭世，享嵩壽一○一歲，死因為衰老。他在社會黨、自民黨與「先驅新黨」組成執政聯盟的一九九四年六月，獲任第八十一代首相。他翌年、即所謂二戰終戰五十周年公開發表著名的「村山談話」。

該談話於一九九五年八月十五日經日本內閣會議通過後公布，之後的自民黨籍首相小泉純一郎及安倍晉三，分別在終戰六十周年和七十周年發表談話時，均承襲其中的「深切反省」等用詞。在日相今年的八十周年談話中，石破也重申，必須又一次將對「那場戰爭」的反省和教訓深刻銘刻於心。