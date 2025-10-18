要派兵加薩？川普警告哈瑪斯 再殺人就「進軍殲滅」

美國總統川普十六日在自創社媒真實社群寫道，若巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯繼續在加薩殺人，「這並非協議的內容，我們將別無選擇，只能進軍殲滅他們」。但他並未詳述誰是「我們」。他十五日才指稱，美國無需出動軍隊參與加薩事務。

自第一階段停火協議生效以來，以軍已從加薩部分地區撤出，哈瑪斯則進一步鞏固對這些地區的控制，並在街頭處決被指控這兩年多來通敵的「巴奸」。

美國中央司令部司令古柏十五日要求哈瑪斯停止槍殺巴勒斯坦人。川普日前才聲稱，哈瑪斯前述的公開處決巴人行為「沒令我太困擾」，不過是幫派分子的殺戮。

另外，以色列政府發言人貝卓西安十六日要求哈瑪斯歸還剩餘的十九名已故人質遺體。哈瑪斯已交出十具遺體，但以色列指稱，其中一具並非人質。

哈瑪斯則強調，歸還遺體可能還需時間，其中有些遭埋在以色列破壞的加薩隧道中，或在以色列轟炸的建築物斷垣殘壁下。

一位哈瑪斯高官十六日也對路透指控以色列自該協議十日生效以來擊斃至少廿四名巴人，公然無視該協議，已將一份以色列違規行為的清單交給調解國。以軍日前辯稱，部分巴人無視警告，接近以軍的停火陣地，部隊隨即開火排除威脅。

聯合國世界糧食計畫署（ＷＦＰ）十七日表示，在前述協議生效後，每天已平均輸入加薩約五六○公噸的食物，但仍低於當地所需。以色列國防部十六日則聲明，正和埃及推動重啟埃及與加薩邊界的加薩拉法關卡，但僅限人員通行，人道援助物資不會經由該關卡。