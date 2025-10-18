聽新聞
0:00 / 0:00

要派兵加薩？川普警告哈瑪斯 再殺人就「進軍殲滅」

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
川普向哈瑪斯提出警告，揚言哈瑪斯若不停止殺戮，將進軍「殲滅」。美聯社
川普向哈瑪斯提出警告，揚言哈瑪斯若不停止殺戮，將進軍「殲滅」。美聯社

美國總統川普十六日在自創社媒真實社群寫道，若巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯繼續在加薩殺人，「這並非協議的內容，我們將別無選擇，只能進軍殲滅他們」。但他並未詳述誰是「我們」。他十五日才指稱，美國無需出動軍隊參與加薩事務。

自第一階段停火協議生效以來，以軍已從加薩部分地區撤出，哈瑪斯則進一步鞏固對這些地區的控制，並在街頭處決被指控這兩年多來通敵的「巴奸」。

美國中央司令部司令古柏十五日要求哈瑪斯停止槍殺巴勒斯坦人。川普日前才聲稱，哈瑪斯前述的公開處決巴人行為「沒令我太困擾」，不過是幫派分子的殺戮。

另外，以色列政府發言人貝卓西安十六日要求哈瑪斯歸還剩餘的十九名已故人質遺體。哈瑪斯已交出十具遺體，但以色列指稱，其中一具並非人質。

哈瑪斯則強調，歸還遺體可能還需時間，其中有些遭埋在以色列破壞的加薩隧道中，或在以色列轟炸的建築物斷垣殘壁下。

一位哈瑪斯高官十六日也對路透指控以色列自該協議十日生效以來擊斃至少廿四名巴人，公然無視該協議，已將一份以色列違規行為的清單交給調解國。以軍日前辯稱，部分巴人無視警告，接近以軍的停火陣地，部隊隨即開火排除威脅。

聯合國世界糧食計畫署（ＷＦＰ）十七日表示，在前述協議生效後，每天已平均輸入加薩約五六○公噸的食物，但仍低於當地所需。以色列國防部十六日則聲明，正和埃及推動重啟埃及與加薩邊界的加薩拉法關卡，但僅限人員通行，人道援助物資不會經由該關卡。

哈瑪斯 以色列 川普

延伸閱讀

對大陸祭100％高關稅 川普坦言「並非長久之計」：他們強迫我的

世衛警告加薩傳染病惡化失控 醫療體系幾近瓦解

WSJ：川普從加薩學到 普亭要付更高代價才願走上談判桌

川普警告：哈瑪斯若繼續殺害平民 美將「進軍殲滅」

相關新聞

就怕日相之路生變！靖國神社秋祭 高市早苗這次不去

自民黨籍日本首相石破茂十七日配合靖國神社展開的秋季例行大祭，以「內閣總理大臣石破茂」名義供奉名為「真榊」的供品。

日相下周二選舉獲共識 自民黨抓緊談結盟

對日本首相石破茂九月宣布請辭後，國會必須依憲法規定選出繼任者的「首相指名選舉」，國會最大黨自民黨與第二大黨立憲民主黨（下...

要派兵加薩？川普警告哈瑪斯 再殺人就「進軍殲滅」

美國總統川普十六日在自創社媒真實社群寫道，若巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯繼續在加薩殺人，「這並非協議的內容，我們將別無選擇，只...

Z世代抗爭推翻政府 馬達加斯加軍事領袖就任總統

馬達加斯加精銳部隊上校蘭德里亞尼里納今天宣誓就任總統。馬達加斯加幾天前爆發軍事奪權，前總統拉喬利納被迫出逃

日本維新會要求國會減席10% 成聯合執政談判關鍵

日本自民黨與日本維新會的聯合執政協商進入關鍵階段，自民黨總裁高市早苗與維新會共同代表藤田文武今天下午展開第2天協商，但依...

南海緊張升溫之際 菲美日等7國南海完成聯合軍演

在南海緊張局勢再度升溫之際，菲律賓與中國的對峙加劇，菲律賓、美國、加拿大、日本、英國、澳洲與法國在南海完成一波海上軍事演...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。