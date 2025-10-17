巴西前總統波索納洛妻子受訪 透露不排除競選總統

巴西遭定罪前總統波索納洛的妻子蜜雪兒‧波索納洛（MichelleBolsonaro）接受法新社專訪時表示，她不排除參選2026年總統大選的可能性，將此留給上帝和丈夫決定。

這位43歲的巴西前第一夫人談到：「任何關於參選的決定，都會與我丈夫進行仔細討論…並透過多次祈禱，分辨上帝最終是否會交付我這項任務。」

巴西最高法院上月11日做出歷史性判決，裁定波索納洛（Jair Bolsonaro）政變未遂、組織犯罪等罪名成立，判刑27年3個月，震撼巴西政壇，並進一步加劇美國與巴西的緊張關係。

波索納洛是美國總統川普（Donald Trump）的盟友，美國自7月起對巴西商品加徵高達50%的關稅，並對部分巴西官員實施簽證限制與金融制裁，被視為是對波索納洛審判的政治回應。

不過巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）與川普仍有聯絡，他們上月底在聯合國大會期間短暫互動，本月6日進行30分鐘的視訊通話，且兩人預計於11月舉行正式會晤，或許代表美巴雙邊關係有望出現轉機。