白金漢宮：英王查爾斯三世下週赴教廷進行國是訪問

中央社／ 倫敦17日綜合外電報導

白金漢宮（Buckingham Palace）今天宣布，英國國王暨英國國教會最高領袖查爾斯三世與王后卡蜜拉下週將赴教廷進行國是訪問，首次與教宗良十四世會面。

法新社報導，白金漢宮在聲明中指出：「國王與王后陛下將於2025年10月22日至23日對教廷進行歷史性國是訪問。這將是兩位陛下自教宗良十四世（PopeLeo XIV）於2025年5月當選教宗以來首次會面。」

這趟行程將在英王查爾斯三世（King Charles III）伉儷於大約6個月前與前任教宗方濟各（Pope Francis）會面之後展開。方濟各於4月21日辭世，結束了他在位12年的教宗生涯，隨後樞機團於5月8日選出良十四世繼任。

現年70歲的良十四世曾在秘魯從事傳教工作，是第一位來自美國的羅馬天主教教宗。

白金漢宮聲明指出，在此次訪問中，查爾斯三世和卡蜜拉將與良十四世一同參與慶祝當前禧年慶典，這是每25年舉行一次的盛典。

聲明並說，此次訪問同時也將彰顯英國國教會與羅馬天主教會的合一努力，呼應禧年『希望朝聖者』共同前行的主題。

