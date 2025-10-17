波蘭法院做出裁決 不向德國引渡北溪案嫌疑人

（德國之聲中文網）北溪輸油管道被炸毀事件發生三年後，華沙一家法院周五（10月17日）的裁決，今年9月底在華沙被捕的參與此次爆破的烏克蘭人籍嫌疑人沃洛迪米爾·Z.，不得引渡至德國。

波蘭政府長期以來反對這些油氣管道，並認為它們導致歐洲過度依賴俄羅斯的能源。此前，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）表示，向德國引渡該名嫌疑人不符合波蘭的利益。圖斯克雖然強調引渡問題上波蘭司法享有毋庸置疑的獨立性，但不掩飾自己反對引渡的立場。他在社媒發帖稱，北溪管道的「問題不在於被炸毀，而在於當初被建造。」

波蘭總理的表態得到該國廣泛的社會支持，人們的共識是：不管合不合法，炸了北溪的英雄不應該被懲罰。

周三，意大利最高上訴法院阻止了另一名烏克蘭男子引渡至德國。該男子今年8月根據德國發出的逮捕令在意大利被捕。他否認參與了2022年9月在炸毀北溪天然氣管道的行動。

北溪管道項目早在二十年前啟動時，就被波蘭視為眼中釘。起初，波蘭擔心會損失一筆不菲的天然氣陸路過境費。後來，隨著俄烏地緣政治形勢的不斷緊張，波蘭也開始擔憂西歐國家依賴俄羅斯能源，會讓普京更加有恃無恐。2006年，時任波蘭國防部長西科爾斯基(Radosław Sikorski)將北溪管道比作1939年的蘇德互不侵犯條約，蘇聯和納粹德國正是依照該條約在二戰全面爆發後瓜分波蘭，並且將波羅的海三國劃入蘇聯勢力範圍。

