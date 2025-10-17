靠攏自民黨被批兩面派 日本維新會籲玉木加入執政

快訊

中央社／ 東京17日專電

日本維新會代表、大阪府知事吉村洋文今天在電視節目中呼籲國民民主黨加入執政聯盟，對於國民民主黨代表玉木雄一郎說他是「兩面派」，他回應，「與其批評其他政黨，不如把精力放在兌現對國民承諾的政策上」。

日本維新會正在與自民黨展開聯合執政協商，目前進入關鍵階段，雙方皆稱有大幅進展。維新並於今天正式回絕和立憲民主黨、國民民主黨的在野3黨協商，也讓玉木雄一郎成為在野黨共推首相候選人的可能性趨近於零。

立憲民主黨、維新、國民15日先進行黨魁會談，討論是否要共推玉木雄一郎為首相候選人。會後，吉村緊急趕往東京與自民黨總裁高市早苗會面，隨後就宣布隔天起與自民黨「以聯合執政為目標」展開協商。

當晚自認為被打得措手不及的玉木在他的YouTube節目中提到，「直到數小時前，我還和維新就統一在野候選人的事情認真討論。這樣看來有點像是『二枚舌』（見人說人話、見鬼說鬼話的兩面派），我感到很遺憾」。

他還說，如果維新加入聯合政權，國民民主黨就沒有必要再加入，並表明即使自民與維新結盟，國民民主黨也不會加入。

玉木的「二枚舌」說法隨後引發討論。然而，不少人認為政治本來就是會探索各種選項，是玉木自己錯失在野黨合作良機，比起吉村和高市為了達成聯合政權而展現出的魄力，玉木顯得優柔寡斷、缺乏決斷力。

吉村今天隔空回應玉木對他的批評，表示「與其批評其他政黨，不如把精力放在兌現對國民承諾的政策上」。他還呼籲國民民主黨考慮加入聯合政權。

如果自民黨（196席）與日本維新會（35席）組成聯合政權，在眾議院將有231席，若是國民民主黨（27席）也能加入，就能有258席，突破過半（233席）。

對於高市16日也向參政黨遞出合作要求，吉村回應「這是理所當然的」，並突然把話題轉到國民民主黨說，如果自民、維新再加上國民民主黨，在眾院就能過半。

他補充說，很多人期待國民民主黨的減稅政策，他也聽說高市對玉木表示「贊同那項政策」。他呼籲玉木「一起來承擔責任」，加入執政聯盟。

吉村洋文表示，「如果我站在玉木的立場，我會想把答應選民的178萬日圓所得稅減稅政策說到做到」。

被追問是否還有與玉木對話的空間，吉村說「當然有」。他並表示，現在正是時機，臨時國會21日就要召集了，「現在不做出決斷還要等到何時」，當場向玉木呼籲「直接來商量」。

