快訊

回國注意！入境台灣飛機餐沒吃完 少1動作最高罰款百萬元

立霧溪堰塞湖隨時有潰決風險 行政院：已緊急應變發布細胞簡訊

不斷更新／節目類金鐘獎得獎名單 「廚師的迫降」獲人氣綜藝節目獎

作家桂民海遭中國逮捕10年 瑞典靜默外交遭批評

中央社／ 斯德哥爾摩17日專電

作家暨出版人桂民海受中國監禁今天屆滿10年，桂民海依舊下落不明，瑞典國內文化圈與媒體界對瑞典政府的靜默外交強烈批評，並在今天到中國大使館外抗議，聲援桂民海。

瑞典籍的作家暨出版人桂民海是香港銅鑼灣書店前股東，10年前的今天於泰國失蹤，2016年1月出現在中國中央電視台，中國當局宣稱桂民海消失的原因跟2003年酒駕案件有關。中國外交部在2017年10表示，桂民海已完成交通事故案件的服刑且將其釋放，但2018年1月20日桂民海與2名瑞典外交官在從寧波前往北京接受醫療照護的火車旅途上被便衣警察抓走，從此下落不明。

瑞典政府過去10年營救桂民海的靜默外交手法遭到許多批評，還曾在2019年爆出醜聞，時任瑞典駐中國大使林黛安（Anna Lindstedt）私下安排桂民海女兒安潔拉（Angela Gui）與中方代表會面，要求安潔拉對媒體噤聲。東窗事發後林黛安被撤職調查，後遭起訴。

瑞典快報（Expressen）報導，瑞典「拉烏爾‧瓦倫伯人權中心」（Raoul Wallenberg Center for HumanRights）的資深研究員貝格（Susanne Berger）認為，瑞典政府對桂民海的營救並沒有非常積極，很顯然希望事情可以在不挑釁中國的情況下得到解決。

貝格研究了許多類似的案件，發現瑞典的靜默手法讓桂民海的狀況注定因遲疑而膠著，這正是中國想要的。她在其他2個發生在厄利垂亞與伊朗的案例中也看到相同的狀況，瑞典政府在這些案例中都不願意改變其靜默外交的手段。

貝格認為，瑞典政府大可像抗議俄羅斯一樣採取經濟手段，但是瑞典政治人物對於對抗強權的政治與經濟成本精打細算。

今年3月瑞典記者梅丁（Joakim Medin）被土耳其逮捕時，瑞典國內政界、媒體與公民社會都有強烈的反應，造成強大的壓力，瑞典外交部也迅速採取行動，梅丁在2個月後便被釋放。相較於桂民海事件，瑞典政府猶豫不決的態度有很大不同。

瑞典外交部長斯典尼嘉德（Maria MalmerStenergard）正在中國訪問，她表示，她很清楚地對中國方面要求釋放桂民海，她對中方的說法不完全贊同，也表示桂民海的案件是兩國關係的重大阻礙。

這週有87個瑞典公民團體連署，要求中國立即釋放桂民海，也要求瑞典政府在此之前有條件地與中國進行經濟合作。

瑞典作家協會與多個文化團體今天舉辦桂民海詩集朗誦會，瑞典筆會也召集大眾到中國駐瑞典大使館前抗議，呼籲釋放桂民海。

瑞典 外交部

延伸閱讀

歐洲議員會晤中國人大代表 就台灣議題發生爭論

16年來首訪陸瑞典外長 斯蒂納加德：75年前就承認北京代表全中國

瑞典外交大臣訪華之際 書商桂敏海被捕十周年再受關注

童貝里率船隊闖加薩被捕 控以色列獄中遭受酷刑

相關新聞

為委內瑞拉行動演練？美軍B-52轟炸機與特戰部隊直升機現身加勒比海

美國媒體報導，美軍精銳特種作戰航空部隊近日似乎曾在距離委內瑞拉海岸不到145公里的加勒比海域飛行。另有空軍官員表示，3架...

Z世代抗爭推翻政府 馬達加斯加軍事領袖就任總統

馬達加斯加精銳部隊上校蘭德里亞尼里納今天宣誓就任總統。馬達加斯加幾天前爆發軍事奪權，前總統拉喬利納被迫出逃

日本維新會要求國會減席10% 成聯合執政談判關鍵

日本自民黨與日本維新會的聯合執政協商進入關鍵階段，自民黨總裁高市早苗與維新會共同代表藤田文武今天下午展開第2天協商，但依...

南海緊張升溫之際 菲美日等7國南海完成聯合軍演

在南海緊張局勢再度升溫之際，菲律賓與中國的對峙加劇，菲律賓、美國、加拿大、日本、英國、澳洲與法國在南海完成一波海上軍事演...

因應犯罪猖獗 秘魯首都利馬將進入緊急狀態

秘魯爆發為時好幾週的反政府示威活動，抗議貪腐與黑幫猖獗過後，秘魯新政府今天宣布，首都利馬（Lima）將進入緊急狀態

聯合國：兩年戰爭摧殘 重建加薩估數10年、花700億美元

隨著近期以巴戰爭停火，數以萬計的加薩居民返回家園，但歷經兩年戰火摧殘，昔日住所已成瓦礫堆；聯合國開發計畫署日前公布的最新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。