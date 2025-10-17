Z世代抗爭推翻政府 馬達加斯加軍事領袖就任總統
馬達加斯加精銳部隊上校蘭德里亞尼里納今天宣誓就任總統。馬達加斯加幾天前爆發軍事奪權，前總統拉喬利納被迫出逃。
蘭德里亞尼里納（Michael Randrianirina）領導的精銳軍事部隊CAPSAT上週末倒戈，加入反政府示威。法新社記者現場目擊，他今天在首都安塔那那利佛最高法院的儀式中宣讀總統誓詞。
他說：「今天是我國具歷史意義的轉捩點。人民熱情洋溢，在對變革的渴望和對家園的深愛驅使之下，我們懷著喜悅之情開啟國家生存的新篇章。」
宣誓典禮由憲法法院院長主持，出席貴賓包括多名軍方高層、政界人士、主導抗議運動的Z世代青年代表，以及來自美國、歐洲聯盟、俄羅斯和法國在內的多國外賓。
蘭德里亞尼里納宣布：「我們將與推動國家前進的所有生力軍攜手起草一部完善憲法…並就舉辦選舉和公投的新選舉法規達成共識。」他特別感謝青年站上第一線推動改變，讓拉喬利納（Andry Rajoelina）下台。
他說：「我們決心與過去切割。徹底改革這個國家的行政、社會經濟和政治治理體系是我們主要任務。」
