南海緊張升溫之際 菲美啟動新海事合作計畫

南海局勢緊張加劇之際，美國與菲律賓啟動新的海事合作計畫，以強化菲律賓海岸防衛隊船艦的作戰準備與海上執法能力。

菲律賓海防隊司令加文（Ronnie Gil Gavan）與美國駐菲大使卡爾森（MaryKay Carlson），今天在馬尼拉港登上菲律賓海岸防衛隊近海巡邏艦席蘭號（BRPGabriela Silang），共同主持啟動儀式。

菲律賓海防隊發布新聞稿表示，這項計畫為期3年，總額1億4千萬披索（約新台幣7384萬）由美國國務院國際毒品暨執法事務局（INL）出資、美國海岸防衛隊（USCG）執行。

計畫內容包括未來3年內，菲方人員赴美參加110多門課程與實務訓練，訓練地點涵蓋美國各地的海岸防衛隊訓練中心與相關作業單位；另有近60項課程與專家交流活動將在菲律賓舉行，強化菲方艦艇操作、維護能力與人員訓練。

加文感謝美方的長期支持，強調這項新的合作深化雙方夥伴關係；卡爾森則表示，這不僅是硬體投資，更是對「人」的投資，共同確保印太海域持續安全、開放且穩定。

菲律賓援引聯合國海洋法公約，主張可獨享200海里專屬經濟區範圍內的資源，而中國則以10段線主張擁有南海大部分海域，雙方聲索範圍重疊引起爭端，而海防隊是菲律賓在南海對抗中國海上行動的主要力量。

12日，中國海警船與菲律賓漁業局公務船才剛在中業島海域發生碰撞。菲方公布影片指控中方噴射水柱及追逐衝撞；中國海警局則宣稱菲船非法闖入事發海域，無視警告又危險接近中方正常執法的海警艇而導致擦碰。

菲律賓海岸防衛隊13日晚間進一步指控，中國海警船、民兵船和軍艦又在黃岩島（台灣稱民主礁）及仙賓暗沙海域，騷擾菲方公務船。