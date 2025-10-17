日本維新會要求國會減席10% 成聯合執政談判關鍵

日本自民黨與日本維新會的聯合執政協商進入關鍵階段，自民黨總裁高市早苗與維新會共同代表藤田文武今天下午展開第2天協商，但依舊未達成共識。協商焦點是維新會代表吉村洋文強烈要求的「削減國會議員席次」，自民黨的回應將決定協商成敗。

日本電視台報導，維新會在協商中對自民黨提出多項政策主張，包括社會保障改革、副首都構想，以及廢除企業與團體政治獻金等政治改革措施。其中，吉村明確表示，必須在秋季臨時國會中通過「削減國會議員席次」法案，以減少10%席次為目標，並稱這是維新會加入聯合政權的「絕對條件」。

由於突然冒出「削減國會議員席次」這個全新議題，自民黨內部出現對於執政聯盟談判的擔憂。有反彈聲音認為，「實在太高難度，要在臨時國會期間完成並不實際」。

其他在野黨也表達反對。立憲民主黨代表野田佳彥表示，「我們與公明黨代表齊藤鐵夫態度一致，削減1成國會議員席次的作法太過粗暴，這個議題應該與各政黨充分討論，強行在臨時國會上推動非常不恰當」。

立憲民主黨高層批評，維新會提出減席，是為了「轉移外界對於企業與團體政治獻金議題的注意力」。

野村綜合研究所分析，維新會昨天向自民黨提出加入聯合政權的12項要求。就安全保障政策、能源政策與修憲這3個領域方面，雙方政策差異不大，自民黨大致上能接受維新會的主張。

比較有爭議的3項要求是：禁止收受企業與團體政治獻金、食品消費稅2年內降至0%，以及削減國會議員席次。雙方能否在這3項議題上達成讓步，將決定是否能促成聯合政權。

第2天談判的時間比昨天要短，下午3時（台北時間下午2時）過後展開，4時過後結束。藤田會後表示，談判出現大幅進展，但尚未達成共識，將繼續協商。

自民黨政調會長小林鷹之也表示，「（進度）有大幅前進」，「將繼續協商，把剩下的部分釐清」。協商預料將在週末持續進行，直到21日首相指名選舉為止。

與此同時，維新會也正式宣布退出與立憲民主黨、國民民主黨共推首相候選人的協商。

藤田文武表示，「於在野黨政營內尋求執政框架變得非常困難，如果繼續協商就太過失禮了，因此我們的結論是就此作一個了結，已經提出（退出協商）的請求」。

立憲民主黨、日本維新會與國民民主黨先前持續協商，希望由在野黨共推首相候選人，在眾議院的票數能夠與失去公明黨的自民黨相抗衡。然而，維新會後來決定向自民黨靠攏。