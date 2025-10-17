蒙古國總理下台 上任僅4個月遭國會通過解職

蒙古國總理贊丹沙塔爾今天在失去國會支持後下台，上任僅約4個月便離開這個重要領導職位。蒙古國短短數月內有兩名總理先後離任，恐對該國政經局勢造成衝擊。

根據外蒙古新聞社（Montsame），蒙古國一院制國會大呼拉爾（State Great Hural）今天召開會議，表決通過贊丹沙塔爾（Gombojav Zandanshatar）的解職案。

路透社報導，在前任總理奧雲額爾登（Luvsannamsrain Oyun-Erdene）因貪腐指控及街頭抗議，同樣失去國會支持而辭職下台後，現年55歲的贊丹沙塔爾於今年6月成為蒙古國第32任總理。

外界預期，蒙古國國家元首暨總統呼日勒蘇赫（Ukhnaagiin Khurelsukh）將提名下任總理人選，而此人需經國會批准才能出任總理。呼日勒蘇赫自2021年起擔任總統至今。

由於貪腐問題引發民怨以及國內經濟疲軟，蒙古國政局近年來相當動盪。

短短幾個月內有兩名總理下台，也會讓政策延續充滿不確定性，並削弱投資者對蒙古國的信心。

本月稍早，世界銀行（World Bank）將其對蒙古國今年經濟成長預測數值從4月估計的6.3%下修至5.9%，理由是煤炭價格下跌、全球貿易充滿不確定性、高通膨跟薪資停滯。

蒙古國去年國內生產毛額（GDP）成長率為4.9%。