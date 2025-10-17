蒙古國總理下台 上任僅4個月遭國會通過解職
蒙古國總理贊丹沙塔爾今天在失去國會支持後下台，上任僅約4個月便離開這個重要領導職位。蒙古國短短數月內有兩名總理先後離任，恐對該國政經局勢造成衝擊。
根據外蒙古新聞社（Montsame），蒙古國一院制國會大呼拉爾（State Great Hural）今天召開會議，表決通過贊丹沙塔爾（Gombojav Zandanshatar）的解職案。
路透社報導，在前任總理奧雲額爾登（Luvsannamsrain Oyun-Erdene）因貪腐指控及街頭抗議，同樣失去國會支持而辭職下台後，現年55歲的贊丹沙塔爾於今年6月成為蒙古國第32任總理。
外界預期，蒙古國國家元首暨總統呼日勒蘇赫（Ukhnaagiin Khurelsukh）將提名下任總理人選，而此人需經國會批准才能出任總理。呼日勒蘇赫自2021年起擔任總統至今。
由於貪腐問題引發民怨以及國內經濟疲軟，蒙古國政局近年來相當動盪。
短短幾個月內有兩名總理下台，也會讓政策延續充滿不確定性，並削弱投資者對蒙古國的信心。
本月稍早，世界銀行（World Bank）將其對蒙古國今年經濟成長預測數值從4月估計的6.3%下修至5.9%，理由是煤炭價格下跌、全球貿易充滿不確定性、高通膨跟薪資停滯。
蒙古國去年國內生產毛額（GDP）成長率為4.9%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言