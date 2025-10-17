世衛警告加薩傳染病惡化失控 醫療體系幾近瓦解

快訊

中央社／ 開羅16日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）警告，在目前加薩地區36家醫院中，僅13家能部分運作的狀態下，當地的傳染病疫情惡化失控。

世衛組織區域主任巴爾基（Hanan Balkhy）在開羅接受法新社訪問時表示：「不論是腦膜炎、腹瀉還是呼吸道疾病，工作量之大難以想像。」

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）達成的停火協議，讓歷經2年戰火蹂躪的加薩地區，終於有望迎來救命的人道援助與醫療資源。不過巴爾基警告，當地面臨的挑戰超乎想像。

她指出：「我們需要更多燃料送進加薩，需要更多糧食、醫療設備、藥品及醫護人員。」她呼應國際領袖對以色列的要求，允許大量增加的援助物資進入。

根據WHO資料，目前加薩走廊主要城市加薩市僅剩8家醫療院所，且全數只能部分運作。

根據哈瑪斯轄下的加薩衛生部門統計，以哈戰爭已造成近6萬8000人死亡。

巴爾基表示，在講到修復加薩殘破的醫院時，「問題在於能夠修復的醫院到底剩多少，還是必須全部重建」？

她強調：「我們討論的是數十億美元、數十年的重建工程。」她形容當地的醫療體系幾近「瓦解」。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日越境突襲以色列引發這波戰爭以來，聯合國數據顯示，加薩地區醫療院所已遭遇超過800次的攻擊。

巴爾基指出：「現有僅存的醫療體系能發揮的功能微乎其微。過去2年出生的孩子，許多人可能連一劑疫苗都沒打過。」聯合國表示，加薩近4萬2000人遭受「改變一生的傷害」，其中1/4是兒童。

巴爾基語重心長說：「我們真的希望和平能持續，這樣我們才有機會展開後續工作。」

為委內瑞拉行動演練？美軍B-52轟炸機與特戰部隊直升機現身加勒比海

美國媒體報導，美軍精銳特種作戰航空部隊近日似乎曾在距離委內瑞拉海岸不到145公里的加勒比海域飛行。另有空軍官員表示，3架...

日本維新會要求國會減席10% 成聯合執政談判關鍵

日本自民黨與日本維新會的聯合執政協商進入關鍵階段，自民黨總裁高市早苗與維新會共同代表藤田文武今天下午展開第2天協商，但依...

南海緊張升溫之際 菲美日等7國南海完成聯合軍演

在南海緊張局勢再度升溫之際，菲律賓與中國的對峙加劇，菲律賓、美國、加拿大、日本、英國、澳洲與法國在南海完成一波海上軍事演...

因應犯罪猖獗 秘魯首都利馬將進入緊急狀態

秘魯爆發為時好幾週的反政府示威活動，抗議貪腐與黑幫猖獗過後，秘魯新政府今天宣布，首都利馬（Lima）將進入緊急狀態

聯合國：兩年戰爭摧殘 重建加薩估數10年、花700億美元

隨著近期以巴戰爭停火，數以萬計的加薩居民返回家園，但歷經兩年戰火摧殘，昔日住所已成瓦礫堆；聯合國開發計畫署日前公布的最新...

美續施壓 B-52、黑鷹飛委內瑞拉外海 官員：逼馬杜洛下台

川普政府對委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)領導的政府擴大軍事施壓，五角大廈過去幾天頻頻展現美國軍事實力...

