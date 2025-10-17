快訊

金鐘60／根本新郎新娘進場！陳漢典紅毯甜蜜告白：主持12年最大獎是Lulu

國產署將提供松南、林口土地資料給輝達 龔明鑫：不代表T17、18破局

紅色警戒！花蓮新堰塞湖恐潰決 縣府強制撤離民有、民樂部落近千人

南海緊張升溫之際 菲美日等7國南海完成聯合軍演

中央社／ 馬尼拉17日專電
圖為過去美軍和菲律賓軍隊「肩並肩」年度聯合軍事演習資料照片。路透
圖為過去美軍和菲律賓軍隊「肩並肩」年度聯合軍事演習資料照片。路透

在南海緊張局勢再度升溫之際，菲律賓與中國的對峙加劇，菲律賓、美國、加拿大、日本、英國、澳洲與法國在南海完成一波海上軍事演習，提升協同作戰能力。

這波海上操演於10月14日在巴拉旺省外海舉行。根據菲律賓海軍今天發布的新聞稿，義大利、泰國及紐西蘭也以觀察員身分參與。

菲律賓海軍指出，參與國的艦艇進行了「水面行動組對水面行動組」（SAG vs SAG）演練，測試戰術操作、戰鬥協調與海戰能力。

此外，美國陸戰隊（USMC）及菲律賓海軍陸戰隊（PMC）也與他國軍艦進行模擬海上打擊行動（MARSTRIKE），以及合作反潛演習（CASEX）。

在13日，參與演習的軍艦則針對海上目標，進行了實彈射擊訓練。

菲律賓海軍表示，「齊心協力」多邊軍事演習旨在透過強化理念相近國家之間的夥伴關係，促進地區穩定、作戰準備度，維護自由開放的印度與太平洋區域。

13日和14日的海上操演，是年度多邊軍事演習「齊心協力」（Sama Sama）的一部分。

一年一度的「齊心協力」軍事演習是於2017年首次舉行，參與國從原本的美國與菲律賓，逐漸擴大至更多國家。今年的演習於6日登場、今天結束，主要演習地點是巴拉旺省外海，鄰近南沙群島中業島水域。

12日在中業島海域，中國海警船與菲律賓漁業局公務船發生碰撞，菲方公布影片顯示中方噴射水柱及追逐衝撞；中國海警局則宣稱菲船非法闖入事發海域，無視警告又危險接近中方正常執法的海警艇而導致擦碰。

菲律賓武裝部隊正在透過推動軍事現代化、加強與理念相近國家之安全合作，以及公開中國在南海作為等方式，對抗中國在南海區域的擴張。

菲律賓 演習 軍事

延伸閱讀

風神颱風將生成 周日共伴效應「基北宜花」防致災雨 最糟情況曝

秋老虎發威今飆38度 吳德榮：明晚變天 周日秋颱效應北東大量降雨潛勢

熱帶系統增強延至明天！風神颱風估周末才生成 全台有雨「3地防豪雨」

南海衝突白熱化之際 菲律賓宣布11月重啟大陸公民電子簽證計畫

相關新聞

日本露天溫泉員工遭熊攻擊拖走 警方與獵人射殺熊後發現男子遺體

日本岩手縣北上市的瀨美溫泉16日上午發生一起疑似熊襲事件，一名正在清掃露天溫泉的男性員工失蹤。警方與獵友會17日重啟搜查...

不認同用美軍打毒梟？美委對峙升高 美軍南方司令部司令突然提前退役

美國國防部長赫塞斯16日宣布，現任美國南方司令部司令霍爾西（Alvin Holsey）上將將於年底卸任，比原定計畫提前兩...

日相石破茂向靖國神社供奉供品 可能繼任者高市今年不參拜

NHK報導，日本自民黨總裁（黨魁）高市早苗一改慣例，今年不會到靖國神社的秋季例大季；日本首相指名選舉預計21日舉行。報導...

南海緊張升溫之際 菲美日等7國南海完成聯合軍演

在南海緊張局勢再度升溫之際，菲律賓與中國的對峙加劇，菲律賓、美國、加拿大、日本、英國、澳洲與法國在南海完成一波海上軍事演...

為委內瑞拉行動演練？美軍B-52轟炸機與特戰部隊直升機現身加勒比海

美國媒體報導，美軍精銳特種作戰航空部隊近日似乎曾在距離委內瑞拉海岸不到145公里的加勒比海域飛行。另有空軍官員表示，3架...

因應犯罪猖獗 秘魯首都利馬將進入緊急狀態

秘魯爆發為時好幾週的反政府示威活動，抗議貪腐與黑幫猖獗過後，秘魯新政府今天宣布，首都利馬（Lima）將進入緊急狀態

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。