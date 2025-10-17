南海緊張升溫之際 菲美日等7國南海完成聯合軍演

在南海緊張局勢再度升溫之際，菲律賓與中國的對峙加劇，菲律賓、美國、加拿大、日本、英國、澳洲與法國在南海完成一波海上軍事演習，提升協同作戰能力。

這波海上操演於10月14日在巴拉旺省外海舉行。根據菲律賓海軍今天發布的新聞稿，義大利、泰國及紐西蘭也以觀察員身分參與。

菲律賓海軍指出，參與國的艦艇進行了「水面行動組對水面行動組」（SAG vs SAG）演練，測試戰術操作、戰鬥協調與海戰能力。

此外，美國陸戰隊（USMC）及菲律賓海軍陸戰隊（PMC）也與他國軍艦進行模擬海上打擊行動（MARSTRIKE），以及合作反潛演習（CASEX）。

在13日，參與演習的軍艦則針對海上目標，進行了實彈射擊訓練。

菲律賓海軍表示，「齊心協力」多邊軍事演習旨在透過強化理念相近國家之間的夥伴關係，促進地區穩定、作戰準備度，維護自由開放的印度與太平洋區域。

13日和14日的海上操演，是年度多邊軍事演習「齊心協力」（Sama Sama）的一部分。

一年一度的「齊心協力」軍事演習是於2017年首次舉行，參與國從原本的美國與菲律賓，逐漸擴大至更多國家。今年的演習於6日登場、今天結束，主要演習地點是巴拉旺省外海，鄰近南沙群島中業島水域。

12日在中業島海域，中國海警船與菲律賓漁業局公務船發生碰撞，菲方公布影片顯示中方噴射水柱及追逐衝撞；中國海警局則宣稱菲船非法闖入事發海域，無視警告又危險接近中方正常執法的海警艇而導致擦碰。

菲律賓武裝部隊正在透過推動軍事現代化、加強與理念相近國家之安全合作，以及公開中國在南海作為等方式，對抗中國在南海區域的擴張。