聯合國警告 全球約9億貧窮人口承受氣候災害威脅

中央社／ 紐約聯合國總部17日綜合外電報導

聯合國今天警告，全球近80%最貧窮人口，也就是約9億人直接暴露於全球暖化加劇的氣候災害中，承受「雙重且極不平等的負擔」。

聯合國開發計畫署（UNDP）代理署長徐浩良透過聲明告訴法新社：「無人能倖免於日益頻繁且劇烈的氣候變遷影響，像是乾旱、洪災、熱浪和空汙，但最窮困者正面臨最嚴重衝擊。」

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）今年11月將在巴西召開，徐浩良補充道，這將是「世界領袖將氣候行動視為消除貧窮行動的時刻」。

聯合國開發計畫署和牛津貧窮與人類發展倡議（OPHI）共同發表的年度研究顯示，根據嬰兒死亡率、取得住房機會、衛生、電力和教育等指標，11億人處於「嚴重的多面向」貧窮中，約占報告分析的109國63億人的18%，其中半數為未成年人。

尤其受這類貧窮影響的兩個地區是撒哈拉沙漠以南非洲（Sub-Saharan Africa）跟南亞，而面對氣候變遷衝擊，這兩個地區也極為脆弱

這份報告強調，貧窮與遭受極端高溫、乾旱、洪災和空汙等4大環境風險之間具有緊密連結。

報告指出：「赤貧家庭特別易受氣候衝擊，因為他們多半仰賴農業及地下經濟等極為脆弱的產業。當災害同時或一再發生，便加劇既有的匱乏狀態。」

聯合國 災害 脆弱

相關新聞

日本露天溫泉員工遭熊攻擊拖走 警方與獵人射殺熊後發現男子遺體

日本岩手縣北上市的瀨美溫泉16日上午發生一起疑似熊襲事件，一名正在清掃露天溫泉的男性員工失蹤。警方與獵友會17日重啟搜查...

不認同用美軍打毒梟？美委對峙升高 美軍南方司令部司令突然提前退役

美國國防部長赫塞斯16日宣布，現任美國南方司令部司令霍爾西（Alvin Holsey）上將將於年底卸任，比原定計畫提前兩...

日相石破茂向靖國神社供奉供品 可能繼任者高市今年不參拜

NHK報導，日本自民黨總裁（黨魁）高市早苗一改慣例，今年不會到靖國神社的秋季例大季；日本首相指名選舉預計21日舉行。報導...

南海緊張升溫之際 菲美日等7國南海完成聯合軍演

在南海緊張局勢再度升溫之際，菲律賓與中國的對峙加劇，菲律賓、美國、加拿大、日本、英國、澳洲與法國在南海完成一波海上軍事演...

為委內瑞拉行動演練？美軍B-52轟炸機與特戰部隊直升機現身加勒比海

美國媒體報導，美軍精銳特種作戰航空部隊近日似乎曾在距離委內瑞拉海岸不到145公里的加勒比海域飛行。另有空軍官員表示，3架...

因應犯罪猖獗 秘魯首都利馬將進入緊急狀態

秘魯爆發為時好幾週的反政府示威活動，抗議貪腐與黑幫猖獗過後，秘魯新政府今天宣布，首都利馬（Lima）將進入緊急狀態

