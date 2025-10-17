聯合國警告 全球約9億貧窮人口承受氣候災害威脅

聯合國今天警告，全球近80%最貧窮人口，也就是約9億人直接暴露於全球暖化加劇的氣候災害中，承受「雙重且極不平等的負擔」。

聯合國開發計畫署（UNDP）代理署長徐浩良透過聲明告訴法新社：「無人能倖免於日益頻繁且劇烈的氣候變遷影響，像是乾旱、洪災、熱浪和空汙，但最窮困者正面臨最嚴重衝擊。」

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）今年11月將在巴西召開，徐浩良補充道，這將是「世界領袖將氣候行動視為消除貧窮行動的時刻」。

聯合國開發計畫署和牛津貧窮與人類發展倡議（OPHI）共同發表的年度研究顯示，根據嬰兒死亡率、取得住房機會、衛生、電力和教育等指標，11億人處於「嚴重的多面向」貧窮中，約占報告分析的109國63億人的18%，其中半數為未成年人。

尤其受這類貧窮影響的兩個地區是撒哈拉沙漠以南非洲（Sub-Saharan Africa）跟南亞，而面對氣候變遷衝擊，這兩個地區也極為脆弱。

這份報告強調，貧窮與遭受極端高溫、乾旱、洪災和空汙等4大環境風險之間具有緊密連結。

報告指出：「赤貧家庭特別易受氣候衝擊，因為他們多半仰賴農業及地下經濟等極為脆弱的產業。當災害同時或一再發生，便加劇既有的匱乏狀態。」