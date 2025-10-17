為委內瑞拉行動演練？美軍B-52轟炸機與特戰部隊直升機現身加勒比海

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張未註明日期的照片中，美國空軍一架B-52轟炸機執行近距離空中支援任務期間，在阿富汗上空準備加油。美聯社
在這張未註明日期的照片中，美國空軍一架B-52轟炸機執行近距離空中支援任務期間，在阿富汗上空準備加油。美聯社

美國媒體報導，美軍精銳特種作戰航空部隊近日似乎曾在距離委內瑞拉海岸不到145公里的加勒比海域飛行。另有空軍官員表示，3架B-52戰略轟炸機也在該地區執行飛行任務。

根據軍聞網站The Warzone報導，飛航數據網站追蹤到美國空軍3架B-52轟炸機編隊15日在委內瑞拉外海的國際空域盤旋飛行。紐約時報指出，B-52可攜帶數十枚精準制導炸彈，一位美國資深官員16日稱此舉為「武力展示」。

另外，社群媒體10月初流傳的影像似乎顯示，MH-6「小鳥」（Little Bird）攻擊直升機和MH-60「黑鷹」直升機在靠近油氣平台的開闊海域上空飛行。視覺比對分析顯示，該地點位於千里達（Trinidad）東北海岸外海，距離委內瑞拉部分沿岸地區不到145公里。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深顧問坎西恩（Mark Cancian）指出，這些飛機很可能隸屬美國陸軍第160特種作戰航空團。該單位為海豹突擊隊、綠扁帽及三角洲部隊等特種部隊執行飛行任務，並因承擔複雜且危險的行動而聞名，例如在巴基斯坦擊殺賓拉丹等行動。

坎西安表示，投入可將特戰人員送至地面並提供近距離空中支援的「小鳥」攻擊直升機，顯示美軍可能正在為潛在的地面任務做準備；「黑鷹」直升機則可能負責運輸增援部隊、戰鬥搜救或其他支援任務。

一名不具名美國官員表示，這些直升機當時正在進行訓練飛行，以保持熟練度，並為川普及五角大廈在該地區持續行動提供選項。該官員提醒，這些飛行不應被解讀為進行委內瑞拉境內陸上突襲演習的證據。五角大廈沒有回應相關提問，千里達及托巴哥內政部長亞歷山大（Roger Alexander）也沒有回應查詢。

專家表示，由商船改裝成的匿蹤浮動特種作戰基地「海洋貿易者號」（MV Ocean Trader）近期似乎曾在加勒比海活動，可能與上述飛機有某種關聯。

