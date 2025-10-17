因應犯罪猖獗 秘魯首都利馬將進入緊急狀態

秘魯爆發為時好幾週的反政府示威活動，抗議貪腐與黑幫猖獗過後，秘魯新政府今天宣布，首都利馬（Lima）將進入緊急狀態。

法新社報導，秘魯總理阿爾瓦雷茲（ErnestoAlvarez）今天在政府高層會議過後告訴媒體，「我們將宣布發布緊急狀態的決議，範圍至少包含利馬都會區」。

秘魯官方發布這則消息前，一名男性昨天被警方開槍打死，在國會大廈附近的抗議活動趨於暴力後，逾100人受傷。

位在南美洲的秘魯已被抗議浪潮「震撼」數週，國會議員本月10日彈劾時任總統博魯阿爾特（DinaBoluarte）後，由時任國會議長赫里（Jose Jeri）接任臨時總統。批評人士指責阿爾特未能遏止犯罪大增，且涉及貪腐指控。

由年輕世代主導的示威活動，吸引成千上萬名秘魯民眾走上利馬及其他城市的街頭，抗議當局未能解決日益嚴重的犯罪危機。

秘魯警察首長阿里歐拉（Oscar Arriola）今天表示，1名自刑警疑似開槍，並使32歲饒舌歌手魯伊斯（Eduardo Ruiz）於昨天喪命。魯伊斯是這波由年輕世代帶領的示威活動之中，首名罹難者。

阿里歐拉也說，這名開槍的刑警當時被示威群眾攻擊，目前已經被拘留，而且將會被解職。

利馬街頭昨天發生多起抗議活動，至少有113人受傷，其中包含84名警察與29名平民。

法新社的特派員表示，抗議活動起初是平和的遊行，但多名示威者入夜後嘗試破壞國會周圍的圍欄後，就發生多起衝突事件。

秘魯正經歷前所未有的暴力浪潮，數十名巴士司機、音樂家及其他人，因拒絕向黑幫支付保護費而喪命。