因應犯罪猖獗 秘魯首都利馬將進入緊急狀態
秘魯爆發為時好幾週的反政府示威活動，抗議貪腐與黑幫猖獗過後，秘魯新政府今天宣布，首都利馬（Lima）將進入緊急狀態。
法新社報導，秘魯總理阿爾瓦雷茲（ErnestoAlvarez）今天在政府高層會議過後告訴媒體，「我們將宣布發布緊急狀態的決議，範圍至少包含利馬都會區」。
秘魯官方發布這則消息前，一名男性昨天被警方開槍打死，在國會大廈附近的抗議活動趨於暴力後，逾100人受傷。
位在南美洲的秘魯已被抗議浪潮「震撼」數週，國會議員本月10日彈劾時任總統博魯阿爾特（DinaBoluarte）後，由時任國會議長赫里（Jose Jeri）接任臨時總統。批評人士指責阿爾特未能遏止犯罪大增，且涉及貪腐指控。
由年輕世代主導的示威活動，吸引成千上萬名秘魯民眾走上利馬及其他城市的街頭，抗議當局未能解決日益嚴重的犯罪危機。
秘魯警察首長阿里歐拉（Oscar Arriola）今天表示，1名自刑警疑似開槍，並使32歲饒舌歌手魯伊斯（Eduardo Ruiz）於昨天喪命。魯伊斯是這波由年輕世代帶領的示威活動之中，首名罹難者。
阿里歐拉也說，這名開槍的刑警當時被示威群眾攻擊，目前已經被拘留，而且將會被解職。
利馬街頭昨天發生多起抗議活動，至少有113人受傷，其中包含84名警察與29名平民。
法新社的特派員表示，抗議活動起初是平和的遊行，但多名示威者入夜後嘗試破壞國會周圍的圍欄後，就發生多起衝突事件。
秘魯正經歷前所未有的暴力浪潮，數十名巴士司機、音樂家及其他人，因拒絕向黑幫支付保護費而喪命。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言