柬埔寨掃蕩網路詐騙 兩名被拘留韓國人返國

中央社／ 首爾17日綜合外電報導

韓國警方今天表示，在柬埔寨當局掃蕩犯罪行動中遭到拘留的兩名韓國人已返抵國門。前一天，金邊當局宣布計畫，要驅逐59名被控從事網路詐騙的韓國人。

韓國今天派遣一個小組前往柬埔寨，商討涉及數十名韓國國民遭綁架的假工作和詐騙中心案件。

首爾當局表示，有63名韓國人遭柬埔寨當局拘留，並矢言將他們帶回國。

韓國警察廳官員告訴法新社：「兩名一直在等待從柬埔寨遣返的韓國人，已於今天抵達仁川國際機場。」

這名官員並未提供這兩人在柬埔寨所從事活動的任何進一步細節。

官員補充表示，本週稍早另有兩人也已從柬埔寨返回韓國，但並未說明這4人是否是遭柬國當局驅逐出境。

首爾的國家安保室室長魏聖洛（Wi Sung-lac）表示，這63名韓國人中，既有「自願參與者」，也有「非自願參與者」。

首爾當局曾表示，據估計，在柬埔寨從事詐騙活動的總計約20萬人中，約有1000名為韓國人。

柬埔寨 詐騙

