務實代替敵對 敘利亞新政府允俄續用敘國基地

莫斯科16日綜合外電

敘利亞臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）10個月前推翻背後有俄國撐腰的阿塞德政權後，首次訪俄並與俄國總統蒲亭會談。夏拉同意繼續讓俄軍使用敘國境內的軍事基地。

英國廣播公司（BBC）報導，這對多年來堪稱敘利亞內戰期間的死對頭，15日以務實取代敵意首次坐上談判桌。

蒲亭表示過去幾十年下來，兩國已建立起特殊關係，這次會談議程上仍有不少「雙方有興趣和有用的事業」，俄國準備「全力促成它們的實現」。

夏拉表示，他希望敘利亞能重新與所有國家建立關係，但「首要是與俄羅斯」。

對於俄國希望能繼續使用俄軍位於敘國地中海沿岸的塔爾圖斯（Tartous）軍港與赫梅敏（Hmeimim）空軍基地，夏拉表示會允許。

夏拉說敘利亞會「尊重兩國偉大歷史中所締結的一切協議」，換取俄國協助他鞏固權力、確保邊境安全，並藉由俄羅斯能源與投資挽救岌岌可危的經濟。

俄羅斯相關部會首長們表示，他們準備向敘利亞提供糧食與藥品，並協助修復受損的電力與交通基礎設施。

然而夏拉提出盼引渡逃亡至俄國的前總統阿塞德（Bashar al-Assad）回國接受戰爭罪審判，俄方幾無可能同意。

俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）13日告訴媒體，俄方已因「恐有性命之虞」，給予阿塞德與家人政治庇護。

