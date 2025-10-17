快訊

日本前首相村山富市辭世 曾以「村山談話」為殖民統治與侵略行為致歉

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本前首相村山富市2015年6月23日在東京千代田區就安保法案發表演講。村山17日逝世,享嵩壽101歲。路透 / 讀賣新聞
日本前首相村山富市2015年6月23日在東京千代田區就安保法案發表演講。村山17日逝世，享嵩壽101歲。路透 / 讀賣新聞

日本前首相村山富市17日逝世，享嵩壽101歲。NHK引述相關人士報導，村山在家人陪伴下，於大分市內的醫院辭世，死因為高齡衰老。

村山出生於大分市，早年參與勞工運動，之後當選大分市議會與大分縣議會議員。1972年以社會黨候選人身份首次參選眾議院並當選，一共當選8次。「非自民、非共產聯合政權」的細川護熙八黨聯合內閣1993年8月成立後，村山出任社會黨委員長。翌年羽田孜內閣垮台，村山接受自民黨提出的組閣構想，與先驅新黨及社會黨共組聯合政府，於1994年6月就任第81任日本首相。

村山在就任首相後的首次施政演說中，承認自衛隊合憲，並表示將堅持日美安保體制，象徵社會黨政策的重大轉變，並在戰後50週年的1995年終戰紀念日發表著名的「村山談話」，對過去的殖民統治與侵略行為表達深刻的反省與道歉。

村山表示：「我國在不久的過去一段時期，國策有錯誤，走了戰爭的道路，使國民陷入存亡的危機，殖民統治和侵略給許多國家，特別是亞洲各國人民帶來了巨大的損害和痛苦。為了避免未來有錯誤，我就謙虛地對待毫無疑問的這一歷史事實，謹此再次表示深刻的反省和由衷的歉意。同時謹向在這段歷史中受到災難的所有國內外人士表示沉痛的哀悼。」

村山以「對人友善的政治」為口號，積極推動《被爆者援護法》制定，以及對水俁病患者的救濟，其任內也發生多起考驗政府危機應變能力的重大事件，包括1995年的阪神・淡路大地震、奧姆真理教東京地鐵沙林毒氣攻擊，以及全日空客機劫機事件。

就任首相約一年半後，村山突然於1996年1月表明辭意，由時任自民黨總裁橋本龍太郎接任，卸任首相後未再入閣，而是專注於黨務，成為改名為社會民主黨後的首任黨代表，1999年以跨黨派訪問團團長身份訪問北韓，2000年在國會發表追悼前首相小淵惠三的演說，隨著眾議院解散而退出政壇。

村山以濃密的長眉與親切平實的性格廣受喜愛，2015年在安保法通過時仍召開記者會表達反對立場，直至高齡仍持續發聲、表達政治立場。

首相 社會黨 眾議院

