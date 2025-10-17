快訊

阿兵哥新台馬輪偷鞋留精「沒性騷」依竊盜、毀損函辦 被害女：太離譜

自駕驚魂！台男日本撞「黑熊」車子毀損 親曝過程：保險很重要

遏止濫訴／教育部要學校「先過濾」 校長批：燙手山芋

星國有條件批准進口砂拉越低碳電力 推動能源減碳

中央社／ 新加坡17日專電

新加坡設定2035年前進口6GW低碳電力（如太陽能、風能與水力）目標，亦與鄰近國家商討電力整合。新加坡能源局近日批准，從馬來西亞砂拉越進口1GW的低碳電力到新加坡，這標誌著兩國跨境能源合作邁入新階段。

新加坡貿易與工業部（Ministry of Trade andIndustry）與馬來西亞能源及水務轉型部（PETRA）今天發布聯合聲明指出，新加坡能源互聯公司（SGEI）、新加坡能源集團（SP Group）與馬來西亞國家能源公司（TNB）簽署聯合開發協議（JDA），以進行新加坡與馬來西亞半島之間第二條電力連線細節的可行性研究。

這項簽署儀式在第43屆東協能源部長會議期間舉行，由馬來西亞副首相兼能源及水務轉型部長法迪拉（Fadillah），以及新加坡主管能源與科技事務的人力部長陳詩龍共同見證。

新加坡能源市場管理局向勝科公用事業公司（SCU）授予有條件核准（CA），得以與馬來西亞砂拉越能源公司合作，從砂拉越進口1GW的低碳電力到新加坡。

該計畫主要以水力發電為能源，初步評估具技術與商業可行性，預計於2035年前後開始運作，仍須取得最終核准並完成海底電纜鋪設。

新加坡聯合早報報導，按程序，輸出電力到新加坡的企業須經過3個關鍵階段，首先，透過能源局初步評估取得有條件批准；第二，滿足有條件批准中明確記載的事項，以獲取有條件許可證；第三，得到監管機構批准和完成融資等後續程序，最終取得進口商許可證。

新加坡目標到2035年進口約6GW的低碳電力，報導指出，能源局迄今已有條件批准10個計畫，從澳洲、柬埔寨、印尼和越南進口低碳電力。進口低碳電力到新加坡，是新加坡推動能源減碳的途徑之一。

馬來西亞 能源 新加坡

延伸閱讀

崑山科大團隊前進馬來西亞 國際廚藝大賽奪3獎

142家企業抱團 攻循環經濟…搶全球千億商機

木造建築的低碳世代巡迴展 顛覆印象呈現木建築永續力

新加坡擬對詐騙犯施行鞭刑 洪孟楷籲台灣跟進：亂世用重典

相關新聞

日本露天溫泉員工遭熊攻擊拖走 警方與獵人射殺熊後發現男子遺體

日本岩手縣北上市的瀨美溫泉16日上午發生一起疑似熊襲事件，一名正在清掃露天溫泉的男性員工失蹤。警方與獵友會17日重啟搜查...

不認同用美軍打毒梟？美委對峙升高 美軍南方司令部司令突然提前退役

美國國防部長赫塞斯16日宣布，現任美國南方司令部司令霍爾西（Alvin Holsey）上將將於年底卸任，比原定計畫提前兩...

日相石破茂向靖國神社供奉供品 可能繼任者高市今年不參拜

NHK報導，日本自民黨總裁（黨魁）高市早苗一改慣例，今年不會到靖國神社的秋季例大季；日本首相指名選舉預計21日舉行。報導...

日本前首相村山富市辭世 曾以「村山談話」為殖民統治與侵略行為致歉

日本前首相村山富市17日逝世，享嵩壽101歲。NHK引述相關人士報導，村山在家人陪伴下，於大分市內的醫院辭世，死因為高齡...

歐洲議員會晤中國人大代表 就台灣議題發生爭論

週四（10月16日），歐盟議員和中國全國人大代表團在布魯塞爾會晤。這是雙方自2018年以來，首次舉行正式會談，且已同意明年會續辦。從2021年起雙方暫停往來，當時歐盟就新疆維吾爾人受壓迫而制裁中國官員，北京隨後也制裁多位歐洲議員，包含德國綠黨的包瑞翰（Reinhard Bütikofer）。

人質遺體歸還延宕 以巴互控違規停火協議陷僵局

以色列與哈瑪斯就彼此違反美國斡旋的停火協議一事相互指責，而關於哈瑪斯手中人質遺體的歸還問題也引發爭議，恐影響停火協議及其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。