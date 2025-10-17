星國有條件批准進口砂拉越低碳電力 推動能源減碳

新加坡設定2035年前進口6GW低碳電力（如太陽能、風能與水力）目標，亦與鄰近國家商討電力整合。新加坡能源局近日批准，從馬來西亞砂拉越進口1GW的低碳電力到新加坡，這標誌著兩國跨境能源合作邁入新階段。

新加坡貿易與工業部（Ministry of Trade andIndustry）與馬來西亞能源及水務轉型部（PETRA）今天發布聯合聲明指出，新加坡能源互聯公司（SGEI）、新加坡能源集團（SP Group）與馬來西亞國家能源公司（TNB）簽署聯合開發協議（JDA），以進行新加坡與馬來西亞半島之間第二條電力連線細節的可行性研究。

這項簽署儀式在第43屆東協能源部長會議期間舉行，由馬來西亞副首相兼能源及水務轉型部長法迪拉（Fadillah），以及新加坡主管能源與科技事務的人力部長陳詩龍共同見證。

新加坡能源市場管理局向勝科公用事業公司（SCU）授予有條件核准（CA），得以與馬來西亞砂拉越能源公司合作，從砂拉越進口1GW的低碳電力到新加坡。

該計畫主要以水力發電為能源，初步評估具技術與商業可行性，預計於2035年前後開始運作，仍須取得最終核准並完成海底電纜鋪設。

新加坡聯合早報報導，按程序，輸出電力到新加坡的企業須經過3個關鍵階段，首先，透過能源局初步評估取得有條件批准；第二，滿足有條件批准中明確記載的事項，以獲取有條件許可證；第三，得到監管機構批准和完成融資等後續程序，最終取得進口商許可證。

新加坡目標到2035年進口約6GW的低碳電力，報導指出，能源局迄今已有條件批准10個計畫，從澳洲、柬埔寨、印尼和越南進口低碳電力。進口低碳電力到新加坡，是新加坡推動能源減碳的途徑之一。