歐洲議員會晤中國人大代表 就台灣議題發生爭論

週四（10月16日），歐盟議員和中國全國人大代表團在布魯塞爾會晤。這是雙方自2018年以來，首次舉行正式會談，且已同意明年會續辦。從2021年起雙方暫停往來，當時歐盟就新疆維吾爾人受壓迫而制裁中國官員，北京隨後也制裁多位歐洲議員，包含德國綠黨的包瑞翰（Reinhard Bütikofer）。

不過，中國在今年初單方面解除了制裁，外界猜測中國可能希望恢復當時被凍結的歐中投資協議談判。

據歐洲議會16日的聲明，雙方在會議上坦率討論了政治、區域與全球議題，也觸及貿易投資和歐中關係未來。

針對人權議題，歐洲議員呼籲中國盡快釋放維吾爾學者伊力哈木（Ilham Tohti）、香港《蘋果日報》創辦人黎智英、藏傳佛教轉世領袖班禪喇嘛、瑞典籍的書商桂民海等人。

關於台海，歐方強調台灣海峽和平穩定符合歐盟與世界的利益，反對任何片面改變現狀之舉，特別是藉由武力或脅迫。「歐盟會繼續在其一個中國政策框架下，尋求與台灣密切合作。此外，歐方不接受任何對事實的扭曲與誤解，尤其涉及聯合國大會2758號決議。」

值得注意的是，《南華早報》引述消息稱，歐中議員就「台灣是否屬於中國」的議題發生了爭論。在會議上，2021年遭中國制裁的其中一位歐洲議會議員萊克斯曼（Miriam Lexmann）表示，台灣從未屬於中華人民共和國；對此，中國代表批評萊克斯曼「不懂歷史」，還稱歐方不該跟台灣有任何接觸。

另一個爭論焦點則是俄烏戰爭。歐洲議會議員艾若格魯（Engin Eroglu）表示：「中方質疑北約存在的權利，這是我從未在公開場合聽過的論調。在中國看來，蘇聯解體後，北約就沒有存在的理由。有鑑於俄羅斯對烏克蘭和中歐國家的侵略性行動，我覺得這種說法很荒謬。」

不過，艾若格魯也說：「分歧與意見不和之處非常明顯，但討論這些問題還是很重要。滴水穿石，但願如此。」艾若格魯稱，歐洲議員可能11月造訪北京，12月還預計再舉辦更多關注俄烏戰爭的會議。

在歐洲議會的官方聲明上，歐方重申「有意在彼此尊重、互惠以及有建設性的互動基礎上，跟中國建立關係」，但同時也強調，雙方關係能否更加穩定正向，關鍵在於中國對俄烏戰爭的立場，以及能否停止在政治與資源上支持俄羅斯侵略烏克蘭。

俄烏戰爭以來，中國一直聲稱在這場衝突中保持中立，但歐洲質疑中國持續提供俄國軍民兩用產品，且仍與俄國保持貿易往來。

經貿方面，歐洲議員對雙邊貿易失衡、歐洲對中國出口逆差加劇、中國產能過剩等問題提出疑慮，稱這樣的趨勢「已到達無法持續的轉折點」；若無法透過談判與對話解決，歐盟就會依照其經濟安全戰略，對中國採取單方面的措施。歐方還提到中國的稀土出口管制，呼籲中方對於出口許可應更透明、可預測。

