快訊

阿兵哥新台馬輪偷鞋留精「沒性騷」依竊盜、毀損函辦 被害女：太離譜

自駕驚魂！台男日本撞「黑熊」車子毀損 親曝過程：保險很重要

遏止濫訴／教育部要學校「先過濾」 校長批：燙手山芋

發表「村山談話」 前日相村山富市101歲逝世

中央社／ 東京17日專電

日本首相村山富市今天在大分市的醫院因衰老去世，享壽101歲。村山在戰後50年發表承認日本殖民統治與侵略行為的「村山談話」，表示日本願正視歷史、承認侵略及深刻反省和道歉，在日本憲政史上留下重要一頁。

大分電視台報導，村山於1924年3月3日出生於大分市，在11名兄弟姊妹中排行第6。

村山在自民黨、社會黨及先驅新黨組成聯合政府的1994年6月，獲選擔任第81任首相，成為首位出生於大分縣的日本內閣總理大臣。1995年二戰結束50週年，他發表了「村山談話」。

「村山談話」在1995年8月15日經內閣會議通過後公布，雖然正反意見兩極，但後面的小泉純一郎和安倍晉三，分別在戰後60週年及70週年發表談話時，都承襲「村山談話」中的「深切反省」等用詞。

不過，日本內部有人認為，「村山談話」單方面定罪過往，有損日本名譽及國家利益。

村山今年接受媒體訪問時強調，「承認過去的錯誤，表明道歉及和平國家立場，有助對亞洲各國拓展信賴，這是基於為了日本也有必要的未來志向」，並說「非常高興看到（談話能被）後面的政府繼承，成為與亞洲各國間外交關係的基礎」。

村山於1996年1月宣布辭職，首相任期561天。卸任後，他擔任「社會黨」改名為「社會民主黨」後的首任黨魁，並於2000年開始不再參加眾議院選舉，正式退出政壇，之後在家中與家人平靜地生活。

2024年迎接100歲生日時，村山表示，「沒有特別覺得已經100歲了，只是不強求、順其自然地生活。能夠一天一天與家人共度時光，就感到很幸福了」。

村山享高壽101歲，在日本歷任首相中，僅次於102歲的東久邇宮稔彥。

日本 首相 家人

延伸閱讀

自駕驚魂！台男日本撞「黑熊」車子毀損 親曝過程：保險很重要

台日患難與共 茨城縣笠間市捐贈花蓮水災義援金

日相石破茂向靖國神社供奉供品 可能繼任者高市今年不參拜

沖繩超商買御飯糰店員問這句嚇到日本人 網友：台灣也會問

相關新聞

日本露天溫泉員工遭熊攻擊拖走 警方與獵人射殺熊後發現男子遺體

日本岩手縣北上市的瀨美溫泉16日上午發生一起疑似熊襲事件，一名正在清掃露天溫泉的男性員工失蹤。警方與獵友會17日重啟搜查...

不認同用美軍打毒梟？美委對峙升高 美軍南方司令部司令突然提前退役

美國國防部長赫塞斯16日宣布，現任美國南方司令部司令霍爾西（Alvin Holsey）上將將於年底卸任，比原定計畫提前兩...

日相石破茂向靖國神社供奉供品 可能繼任者高市今年不參拜

NHK報導，日本自民黨總裁（黨魁）高市早苗一改慣例，今年不會到靖國神社的秋季例大季；日本首相指名選舉預計21日舉行。報導...

日本前首相村山富市辭世 曾以「村山談話」為殖民統治與侵略行為致歉

日本前首相村山富市17日逝世，享嵩壽101歲。NHK引述相關人士報導，村山在家人陪伴下，於大分市內的醫院辭世，死因為高齡...

歐洲議員會晤中國人大代表 就台灣議題發生爭論

週四（10月16日），歐盟議員和中國全國人大代表團在布魯塞爾會晤。這是雙方自2018年以來，首次舉行正式會談，且已同意明年會續辦。從2021年起雙方暫停往來，當時歐盟就新疆維吾爾人受壓迫而制裁中國官員，北京隨後也制裁多位歐洲議員，包含德國綠黨的包瑞翰（Reinhard Bütikofer）。

人質遺體歸還延宕 以巴互控違規停火協議陷僵局

以色列與哈瑪斯就彼此違反美國斡旋的停火協議一事相互指責，而關於哈瑪斯手中人質遺體的歸還問題也引發爭議，恐影響停火協議及其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。