發表「村山談話」 前日相村山富市101歲逝世

日本前首相村山富市今天在大分市的醫院因衰老去世，享壽101歲。村山在戰後50年發表承認日本殖民統治與侵略行為的「村山談話」，表示日本願正視歷史、承認侵略及深刻反省和道歉，在日本憲政史上留下重要一頁。

大分電視台報導，村山於1924年3月3日出生於大分市，在11名兄弟姊妹中排行第6。

村山在自民黨、社會黨及先驅新黨組成聯合政府的1994年6月，獲選擔任第81任首相，成為首位出生於大分縣的日本內閣總理大臣。1995年二戰結束50週年，他發表了「村山談話」。

「村山談話」在1995年8月15日經內閣會議通過後公布，雖然正反意見兩極，但後面的小泉純一郎和安倍晉三，分別在戰後60週年及70週年發表談話時，都承襲「村山談話」中的「深切反省」等用詞。

不過，日本內部有人認為，「村山談話」單方面定罪過往，有損日本名譽及國家利益。

村山今年接受媒體訪問時強調，「承認過去的錯誤，表明道歉及和平國家立場，有助對亞洲各國拓展信賴，這是基於為了日本也有必要的未來志向」，並說「非常高興看到（談話能被）後面的政府繼承，成為與亞洲各國間外交關係的基礎」。

村山於1996年1月宣布辭職，首相任期561天。卸任後，他擔任「社會黨」改名為「社會民主黨」後的首任黨魁，並於2000年開始不再參加眾議院選舉，正式退出政壇，之後在家中與家人平靜地生活。

2024年迎接100歲生日時，村山表示，「沒有特別覺得已經100歲了，只是不強求、順其自然地生活。能夠一天一天與家人共度時光，就感到很幸福了」。

村山享高壽101歲，在日本歷任首相中，僅次於102歲的東久邇宮稔彥。