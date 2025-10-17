快訊

中央社／ 開羅/特拉維夫16日綜合外電報導

以色列哈瑪斯就彼此違反美國斡旋的停火協議一事相互指責，而關於哈瑪斯手中人質遺體的歸還問題也引發爭議，恐影響停火協議及其他尚未解決的計畫內容。

路透社報導，這些計畫內容包括武裝分子繳械，以及加薩（Gaza）未來的治理問題。

以色列政府發言人貝卓西安（Shosh Bedrosian）向媒體表示，以色列仍致力於遵守協議並持續履行義務，要求巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）歸還尚未交出的19名已故人質遺體。

哈瑪斯目前已交出10具遺體，但以色列表示其中一具並非人質。

哈瑪斯表示仍致力於遵守加薩協議並交還所有剩餘的人質遺體，但歸還遺骸可能需要時間，因為有些被埋在遭以色列摧毀的隧道中，另一些則在被以色列轟炸的建築物廢墟底下。

哈瑪斯武裝派別表示，要在因戰爭而淪為大片瓦礫堆的加薩交出更多遺體，會需要重型機械和挖掘設備進入這塊被以色列封鎖的巴勒斯坦飛地。

哈瑪斯一名高階官員今天指控以色列自本月10日以來，在槍擊事件中殺害至少24人，公然藐視停火協議，並表示已將一份違規清單交給調停方。

這名官員表示：「占領國正日以繼夜地透過在當地犯下違規行為來破壞這份協議。」

以色列軍方未立即回應違反停火協議的指控。以軍先前曾表示，部分巴勒斯坦人無視警告，接近以色列的停火陣地，部隊於是「開火以排除威脅」。

地方衛生當局稱以色列對加薩南部汗尤尼斯（KhanYounis）發動的一場空襲造成兩人喪生後，以色列軍方表示，以軍向數名從隧道豎井冒出並接近部隊的人員開火，稱他們構成直接威脅。

巴勒斯坦地方衛生當局表示，今天在加薩走廊各地至少有7人命喪以色列砲火。加薩民眾通報，在加薩走廊南部上空看見無人機和戰機，且不時聽見零星槍聲。

以色列 哈瑪斯 遺體

人質遺體歸還延宕 以巴互控違規停火協議陷僵局

