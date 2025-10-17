日本朝野大致談妥 同意10/21選出新首相

烏克蘭建立本土國防工業，生產砲彈、裝甲車和各式無人機，被認為是成功抵抗俄羅斯入侵的關鍵。如今採購這些本土軍火，卻疑似傳出弊端。 烏克蘭軍方花了數十億美元向國內軍火廠商採購，許多支出被列為機密。憂心的分析家和倡議人士說，烏克蘭長久以來一直面臨軍購貪腐問題，如今看來在這方面沒什麼長進。

2025-10-17 10:30