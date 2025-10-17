日本朝野大致談妥 同意10/21選出新首相
日本執政黨自民黨與最大在野黨立憲民主黨的國會對策委員長今天上午在國會召開會談，大致同意於10月21日臨時國會召集日，舉行首相指名選舉，選出日相石破茂的後繼者。
「讀賣新聞」與共同社報導，自民黨國對委員長梶山弘志與立憲民主黨國對委員長笠浩史，今天也確認本屆臨時國會會期為時58天，預計12月17日休會。
自民黨規劃，若總裁高市早苗當選首相，將儘速組閣並啟動新政府。
梶山今天也提議，新首相在本月24日發表「所信表明演說」（類似施政方針演說）。
另外，配合本月底開始密集的國際會議，各黨派代表質詢的日期，預計落在11月4日之後。
