日本露天溫泉員工遭熊攻擊拖走 警方與獵人射殺熊後發現男子遺體
日本岩手縣北上市的瀨美溫泉16日上午發生一起疑似熊襲事件，一名正在清掃露天溫泉的男性員工失蹤。警方與獵友會17日重啟搜查，在現場附近射殺一頭熊，並發現一具身份不明的遺體。
岩手朝日電視台報導，失蹤者為60歲的溫泉員工笹崎勝巳。根據現場跡象研判，笹崎疑似在清掃露天溫泉時遭熊襲擊並被拖走。警方與獵友會17日上午8時起出動約40人展開搜查，和賀獵友會會長鶴山博表示，上午9時左右在距瀨美溫泉約100公尺的山區擊斃一頭熊，並在附近發現一具遺體。
根據案發當天的新聞，現場的柵欄上附著約10根疑似熊毛。鶴山當時受訪時表示，現場有血跡，也有人在熊可能進入的路徑上發現了疑似熊毛。他說：「露天溫泉入口附近有一道可從外部進入的柵欄，熊可能就是從那裡闖入。」
被問及熊是否將受害者拖到山上時，鶴山承認：「只能這麼想。」他補充說：「一看現場，就會覺得『居然會在這種地方被拖走』。」
此外，瀨美溫泉以西約1.8公里處在8日也曾發現一具男性遺體，疑似在採蘑菇時遭熊襲擊，環境省已確認為熊襲事件。被問及是否為同一頭熊所為，鶴山表示，月輪熊襲人後通常會逃離現場，「我推測很可能是同一隻熊」。
