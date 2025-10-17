高市早苗釋出財務大臣兼副總理 為何遭國民民主黨領袖玉木雄一郎拒絕

日本國民民主黨領袖玉木雄一郎16日與公明黨舉行黨魁及幹事長會談後，向記者團確認拒絕與自民黨組成聯合政府，引發網路熱議。

《女性自身》報導，自民黨曾提議讓玉木擔任「財務大臣兼副總理」，以換取聯盟支持，但玉木明確拒絕。他強調，國民民主黨堅持政策獨立性，尤其在經濟與稅制改革上，與自民黨分歧明顯，例如反對消費稅增稅並主張減輕中產階級負擔。玉木表示：「我們不會為了權位妥協原則，選民信任是我們的根本。」

報導指出，玉木擔憂聯盟恐削弱自身政黨的選民基礎，選民對自民黨的派系醜聞不滿加劇，玉木希望保持中間派定位，吸引對自民黨與立憲民主黨均失望的選民。

網路反應兩極：支持者讚玉木「堅守原則」，認為拒絕高位展現政治誠信；批評者則認為他錯失影響政策的機會，可能讓國民民主黨邊緣化。X平台上，相關討論聚焦「玉木雄一郎聯盟」與「自民黨醜聞」，顯示話題熱度高。報導結論指出，玉木的決定或為未來選舉布局，試圖在動盪政局中尋求突破。