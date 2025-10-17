不認同用美軍打毒梟？美委對峙升高 美軍南方司令部司令突然提前退役

美國國防部長赫塞斯16日宣布，現任美國南方司令部司令霍爾西（Alvin Holsey）上將將於年底卸任，比原定計畫提前兩年。由於此時正值美國與委內瑞拉關係緊張升高，這項消息令各界頗感意外。

霍爾西是領導美國作戰司令部的兩名非裔四星上將之一，由於當前正值美國總統川普加劇與委內瑞拉政府對峙之際，美軍也在加勒比海強化部署，包括派遣驅逐艦、F-35戰鬥機、核子潛艦及約6500名部隊，他的離任時機因此格外敏感。

赫塞斯在「X」發布的聲明中，既未透露霍爾西離職的原因，也未提及兩人之間的任何摩擦。目前尚不清楚霍爾西為何在任不到一年，且正值軍旅生涯最大規模行動之際選擇退休，他在「X」聲明中僅表示，「能夠為我們的國家、為美國人民服務，並支持和捍衛憲法超過37年是我的榮幸。」

Message from #SOUTHCOM Commander Adm. Alvin Holsey. pic.twitter.com/k0TdV49O0z — U.S. Southern Command (@Southcom) 2025年10月16日

雖然赫塞斯宣布霍爾西退休的聲明充滿溢美之詞，高度讚揚他對國家、海軍及部隊的卓越貢獻與領導表現，但五角大廈及國會人士表示，這掩蓋委內瑞拉政策相關的真實緊張局勢，而赫塞斯與霍爾西正試圖掩蓋雙方的分歧。

一位熟悉內情的消息人士向路透表示，霍爾西與赫塞斯在加勒比海的作戰行動上存在緊張關係，外界幾天前就懷疑他是否會被解職。另一位不具名官員則向紐約時報表示，霍爾西對任務及針對所謂毒品船隻的攻擊表達憂慮。

此外，不到一周前，國防部宣布該地區的反毒行動將不再由駐佛羅里達州邁阿密的南方司令部領導，而改由位於北卡羅來納州勒瓊營（Camp Lejeune）的陸戰隊第2遠征軍（II MEF）負責。雖然II MEF具備快速部署海外行動的能力，但此一決定令軍事觀察人士感到意外，因為像南方司令部這樣的作戰司令部通常會負責領導任何高調行動。