芬蘭學者不懼極權威脅 主流媒體專欄祝台灣生日快樂

芬蘭知名地緣政治學者里烏透在雙十國慶當天，於芬蘭主流媒體「塔倫郵報」發表文章，祝賀台灣生日快樂，並分析台灣對世界的重要性。他對中央社表示，台灣非常有意思，他不畏懼來自中國或俄羅斯等極權政權的威脅。

里烏透（Kari Liuhto）長期為塔倫郵報（TurunSanomat）撰寫政治專欄。10日的專欄以「對中國龍來說，台灣不是一個簡單的目標」為題，祝賀台灣生日快樂。

文中介紹台灣跟芬蘭同樣面對想對外擴張的鄰居，俄羅斯想將國界延伸到烏克蘭，中國則透過建造人工島方式在海上擴張領土。另外，芬蘭與台灣都是海底電纜遭惡意破壞的受害者。

他認為，台灣對中國這條龍來說，不是個容易拿下的目標。除了這個國家四面環海、不容易登陸以外，台灣大多數人民都反對被強迫跟中國統一，這表示台灣人民會準備好拿起武器，保衛他們的國家。

里烏透說，中國與世界上所有國家都依賴台灣的半導體，也讓台灣的尊嚴得以受到保護。台灣是中國第5大貿易夥伴，中國武力攻擊可能破壞先進晶片工廠，而美國與西方國家至少會對中國進行制裁。

他的文章提到，台灣也是美國重要貿易夥伴；台灣最近在亞利桑那州的投資更加強了兩國經濟關係。

專欄中說，台灣主權若被侵犯，對芬蘭與其他俄羅斯鄰近國家來說，地緣政治風險也會增加。台灣也是芬蘭重要貿易夥伴，占芬蘭1%出口額。

里烏透在文末祝福台灣生日快樂，祝願台灣的鄰國在地緣政治上有所克制。

里烏透是研究俄羅斯與波羅的海區域經濟專家，這次罕見發文支持台灣。他說，因為他的專欄剛好排在10月10日刊登，他發現當天是台灣國慶日，也是芬蘭的文學節，因此以兩國的連結為主題寫這篇文章。

他告訴中央社，台灣是非常有意思的地方，例如領先全球的半導體產業、台灣的民主，以及對付海底基礎設施遭破壞的複合手法等。

里烏透認為，台灣在芬蘭與其他波羅的海國家受到的關注太少。他會對台灣產生興趣，是因為最近芬蘭記者亨圖能（Mika Hentunen）與賀連尼斯（KristiinaHelenius）合著的書「中國的世界：未來的超級強權與其目標」（暫譯，原英文名為China's World: The FutureSuperpower and Its Goals）。

他表示，中國獨裁政權跟俄羅斯相較，危險得多，因為中國人口、經濟規模是俄羅斯10倍大，俄羅斯也不像中國不斷在發展科技。但他認為，中俄兩國合作最後會因為嚴重的干擾終結，因為中國還沒忘記俄國在19世紀藉由不平等條約從中國奪取的大片領土。

里烏透告訴中央社，中國大使館目前還沒有對他提出抗議或警告，但他曾被俄羅斯威脅過。他說自己無法影響這兩個國家的動作，但也無所畏懼。

里烏透現任芬蘭國防大學（National DefenceUniversity）、土爾庫大學（University of Turku）教授、土爾庫大學泛歐洲學院（Pan-European Institute）院長。