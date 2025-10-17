美國已確認繼續在波蘭駐紮美軍部隊

波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）在布魯塞爾與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）會談後指出，美國已確認將維持其在波蘭的駐軍。

北約（NATO）各國國防部長15日齊聚一堂，會議的重點包括加強威懾、擴大反無人機措施、加強國防投資以及持續支援烏克蘭。

赫格塞斯公開讚揚波蘭在國防開支方面的領先地位。據波蘭通訊社（PAP）報導，波蘭將國防支出提高到佔國內生產總值（GDP）的4.5%，這一比例已非常接近北約在今年2025海牙峰會（The HagueSummit）上設定的5%新目標。

在峰會期間，科西尼亞克-卡梅什與美國國防部長赫格塞斯的會談，重申了美國和波蘭之間的盟國承諾，目前波蘭約有1萬名美軍駐紮。

事實上，在上個月波蘭總統納沃羅茨基（KarolNawrocki）與美國總統川普會面後，川普總統便曾公開表示，駐紮在波蘭的美軍不僅會留下來，甚至可能得到加強。這為波蘭的國防策略提供了強大的政治保障。

會議也重點討論了俄羅斯對北約東翼構成的具體威脅。各國防長商討了如何應對俄羅斯無人機對波蘭領空的侵犯，以及為此啟動的新「東方哨兵」（EasternSentry）任務。

英國國防部長希利（John Healey）在會後宣佈，英國將擴大對「東方哨兵」任務的承諾，這意味著「英國噴射機將繼續飛越波蘭，直到今年年底」，以增強區域防空和威懾能力。

在支援烏克蘭方面，波蘭將與挪威、丹麥、愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞、瑞典、冰島和芬蘭的國防部長共同簽署意向書，決定在波蘭為烏克蘭士兵建立另一個北歐-波羅的海訓練中心，以加速烏克蘭軍隊的專業化訓練。

此外，波蘭也與烏克蘭簽署了另一份意向書，內容涉及聯合生產國防裝備以及兩國國防工業之間的相互支援合作。