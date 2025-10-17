北約秘書長呂特：中國若犯台 恐促俄羅斯攻擊北約

快訊

中央社／ 盧布里雅納16日綜合外電報導

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）表示，中國若攻擊台灣，可能會煽動俄羅斯北約採取行動。他強調，應將這兩個國家視為一個單一實體。

英國「電訊報」（The Telegraph）報導，呂特是在斯洛維尼亞首都盧布里雅納（Ljubljana）舉行的北約議會大會（NATO Parliamentary Assembly）第71屆年會上，發表上述言論。

呂特在接受英國「經濟學人」（The Economist）專訪時還表示，中國正持續強化軍力，預計到2030年前將擁有1000枚核彈頭與龐大的海軍，並與北韓和伊朗合作。

他指出，基於所有這些原因，「我們需要提高國防開支」，還說中國正透過規避制裁、提供軍民兩用貨品及其他方式，幫助俄羅斯在烏克蘭的戰爭行動。

這位北約首長說，如果有一天中國決定犯台，絕對不會是一場單線戰爭。

呂特指出：「他們可能會先打電話給他們的次要夥伴，也就是莫斯科那隻著名的紙老虎，要求他在歐洲的北約領土某處發動攻擊。」

他表示：「所以我們必須為此做好準備。這也代表中國是真實存在的威脅…這就是為什麼北約和印太地區的整個連結如此重要，不應將印太和歐洲-大西洋視為兩個獨立戰區。」

他還強調，北約的實力遠比俄羅斯強大，因此沒有必要擊落侵犯成員國空域的俄羅斯飛機。

