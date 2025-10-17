日相石破茂向靖國神社供奉供品 可能繼任者高市今年不參拜

NHK報導，日本自民黨總裁（黨魁）高市早苗一改慣例，今年不會到靖國神社的秋季例大季；日本首相指名選舉預計21日舉行。報導說， 高市擔心成為首相的話，參拜靖國神社會對日後外交造成不良影響。

靖國神社今（17日）起連續3年舉行秋季例大祭，過去高市即使擔任閣員，每年都會在春、秋例大祭及8月15日的「終戰日」前往參拜。靖國神社是祭奉二戰的甲級戰犯，當年被入侵的國家對此地極為反感。

高市去年參選自民黨總裁時，表示選上仍會前往靖國神社，引發可能的外交疑慮。今年再次參選，態度轉變，表示「會適時適當判斷」，她也順利選上。

另一方面，現任首相石破茂依然延續前首相岸田文雄、菅義偉等人的作法，以「內閣總理大臣」名義為秋大祭納稱為「真榊」的盆裁為貢品，不會前往參拜。