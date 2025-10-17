巴西與美國破冰 魯拉與川普11月舉行高峰會談

巴西外交部長維艾拉與美國國務卿盧比歐今天在白宮舉行會談，雙方確認將安排巴西總統魯拉與美國總統川普於11月舉行正式會晤。

這是自7月美、巴兩國關係陷入緊張以來，首次高層面對面接觸，標誌著雙邊關係可能出現轉機。

根據BBC巴西新聞網報導，維艾拉（Mauro Vieira）與盧比歐（Marco Rubio）的會談歷時約1小時，分為15分鐘的閉門會議與45分鐘的擴大會談，雙方均表示氣氛「建設性」且「坦誠」。維艾拉指出，雙方展現出「合作意願」，並已著手規劃後續的雙邊議程與具體議題。

此次會談的背景是美國自7月起對巴西商品加徵高達50%的關稅，並對部分巴西官員實施簽證限制與金融制裁。這些措施被視為對巴西最高法院判決川普的政治盟友、前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）有罪的政治回應。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）與川普（DonaldTrump）9月底在聯合國大會期間短暫互動後，10月6日進行了30分鐘的視訊通話，魯拉要求川普撤銷對巴西的貿易與外交制裁。雙方同意由維艾拉與盧比歐負責後續協商，並安排總統層級會晤。

CNN巴西新聞網引述評論員費蓋瑞多（PauloFigueiredo）指出，他認為此次會談「毫無成果」，但承認氣氛和諧。他推測雙方可能討論與波索納洛審判相關的政治與司法議題。費蓋瑞多與波索納洛的兒子、國會議員愛德華多（Eduardo Bolsonaro）曾共同推動美方對巴西施壓。

維艾拉表示，魯拉與川普的正式會談預計於11月舉行，地點可能為馬來西亞舉辦的東南亞國家協會（ASEAN）峰會，但尚未最終敲定。雙方將持續透過外交與經濟團隊協調，尋求化解關稅爭端並重建雙邊合作。