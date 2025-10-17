快訊

台鐵內灣線平交道1男倒臥亡 身上多處創傷…司機員：沒撞到呀

嫌隔壁電視太吵猛刺鄰婦釀命危 台中恐怖男2年前也持刀刺傷鄰居

大雨今晨突襲新北基宜 颱風論壇曝原因：不是東北季風

川普警告哈瑪斯若繼續在加薩殺人 「將別無選擇，只能進去殺死他們」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普16日在白宮橢圓辦公室舉行記者會。路透
美國總統川普16日在白宮橢圓辦公室舉行記者會。路透

美國總統川普16日警告，如果巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯繼續在加薩走廊殺人，「我們別無選擇，只能進去把他們殺死」。

CNN報導，以哈和平協議才剛簽署3天，就有消息稱哈瑪斯武裝分子趁著停火，迅速暴力地鞏固對加薩走廊的控制，並向被視為曾在戰事中與以色列合作的巴勒斯坦人展開報復。川普在真實社群寫道：「如果哈瑪斯繼續在加薩殺人，這可不是我們簽的協議，我們將別無選擇，只能進去把他們殺死。」

此番表態顯示川普在試圖維持以色列與哈瑪斯停火之際，對哈瑪斯的措辭出現急遽升級。不過，川普於橢圓辦公室受訪時澄清，美軍不會直接參與他所威脅的那場重新進攻。他說：「不會是我們，我們不必這麼做。有非常接近、就在附近的人會去做，他們會很容易解決問題，但在我們的支持下進行。」

川普先前淡化美軍介入維和的可能性，對有關哈瑪斯打擊所謂幫派的報導亦未多加著墨。不過，他的語氣在過去24小時內轉為嚴厲，暗示若哈瑪斯不履行協議，可能允許以軍恢復行動。川普15日接受CNN訪問時宣稱，哈瑪斯若拒絕履行停火協議，就考慮允許以色列總理內唐亞胡恢復在加薩的軍事行動，而且「只要我一句話」，以軍就能重回加薩街頭。

一位以色列消息人士透露，川普與內唐亞胡通話。雖然內容暫未公開，但川普隨後仍表示，對協議持續生效抱有信心。他談到哈瑪斯時說：「我們知道他們對此有承諾，我假設他們會遵守他們的承諾。如果他們不守規矩，我們會處理。」

哈瑪斯 川普 以色列

延伸閱讀

川普高估了關稅影響力？ AI泡沫化對全球經濟威脅更大

川普稱與普亭通話取得重大進展 兩人將在匈牙利會面

川普警告哈瑪斯停止殺戮 否則將進軍殲滅

川普揭密：印度將停買俄油

相關新聞

川普警告哈瑪斯若繼續在加薩殺人 「將別無選擇，只能進去殺死他們」

美國總統川普16日警告，如果巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯繼續在加薩走廊殺人，「我們別無選擇，只能進去把他們殺死」。

富人成功背後藏了什麼？投資7種外表資產、不炫名牌

你印象中的富豪可能是名牌包與閃亮派對，事實上，他們更在意的是「外表策略」。聯合報數位版透過上流社會管家之眼，告訴你貨真價實富豪的樣貌：不以名牌堆砌自己，注重表情、姿態、膚況與服裝質感，視外表為取得信任、拓展人脈、提升自信的資產，是他們維持成功的策略。

輝達工程師遭哈瑪斯囚禁738天獲釋！黃仁勳喊歡迎回家 同事：你的股票這2年不錯喔

經歷738天的戰火，美國總統川普主導以哈戰爭停火談判，第一階段雙方停火換俘，哈瑪斯釋放最後20名仍生還的以色列人質，以色列也一併釋放近2千名的巴勒斯坦人。

瑞典外交大臣訪華之際 書商桂敏海被捕十周年再受關注

（德國之聲中文網）據路透社報道，中國外交部周四（10月16日）表示，獄中的瑞典出版商桂敏海是中國公民，堅決反對任何國家、組織或個人以任何形式干涉中國的司法主權。 桂敏海曾在香港出版對中共領導人持

顛覆馬杜洛政權？美中情局獲准 在委內瑞拉祕密行動

美國總統川普十五日在白宮表示，已授權中央情報局（ＣＩＡ）在委內瑞拉展開祕密行動，也考慮地面打擊方案，以擴大所謂打擊毒品走...

自民黨展開組執政聯盟協商 日本維新會：高市邀入閣

日本維新會（下稱維新會）自十六日起和自民黨在政策上展開黨際協商，維新會「共同代表」藤田文武當天表明，自民黨總裁（黨魁）高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。