川普警告哈瑪斯若繼續在加薩殺人 「將別無選擇，只能進去殺死他們」

美國總統川普16日警告，如果巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯繼續在加薩走廊殺人，「我們別無選擇，只能進去把他們殺死」。

CNN報導，以哈和平協議才剛簽署3天，就有消息稱哈瑪斯武裝分子趁著停火，迅速暴力地鞏固對加薩走廊的控制，並向被視為曾在戰事中與以色列合作的巴勒斯坦人展開報復。川普在真實社群寫道：「如果哈瑪斯繼續在加薩殺人，這可不是我們簽的協議，我們將別無選擇，只能進去把他們殺死。」

此番表態顯示川普在試圖維持以色列與哈瑪斯停火之際，對哈瑪斯的措辭出現急遽升級。不過，川普於橢圓辦公室受訪時澄清，美軍不會直接參與他所威脅的那場重新進攻。他說：「不會是我們，我們不必這麼做。有非常接近、就在附近的人會去做，他們會很容易解決問題，但在我們的支持下進行。」

川普先前淡化美軍介入維和的可能性，對有關哈瑪斯打擊所謂幫派的報導亦未多加著墨。不過，他的語氣在過去24小時內轉為嚴厲，暗示若哈瑪斯不履行協議，可能允許以軍恢復行動。川普15日接受CNN訪問時宣稱，哈瑪斯若拒絕履行停火協議，就考慮允許以色列總理內唐亞胡恢復在加薩的軍事行動，而且「只要我一句話」，以軍就能重回加薩街頭。

一位以色列消息人士透露，川普與內唐亞胡通話。雖然內容暫未公開，但川普隨後仍表示，對協議持續生效抱有信心。他談到哈瑪斯時說：「我們知道他們對此有承諾，我假設他們會遵守他們的承諾。如果他們不守規矩，我們會處理。」