中國計劃建歐洲最大使館 英國再度延後決定是否批准

英國政府今天再度延後是否批准中國在倫敦興建歐洲規模最大的使館計畫，就在官員面臨兩名被控為北京從事間諜活動的男子，因證據不足遭檢方撤告所帶來的壓力之際。

路透社報導，中國打算在倫敦塔（Tower ofLondon）附近、一處已有200年歷史的建築地點興建新大使館，但過去3年因當地居民、國會議員及在英港人民主運動人士的反對而停滯不前。

部分來自英國及美國的政治人物憂心新館將成為間諜活動據點，促請政府阻止北京上述計畫。

英國住房部在路透社看到的公文中表示，鑑於內政部和外交部回覆延遲，原訂10月21日的最終審查將再往後延至12月10日。

住房部未立即回應置評請求。

這項決定的時間點對英國首相施凱爾（KeirStarmer）領導的政府而言十分敏感。先前有官員被指控淡化中國對英國國家安全的威脅，導致兩名被控為中國從事間諜的英國人遭檢方撤告。

英國檢方上個月突然撤銷對前英國國會智庫中國研究小組（China Research Group）主任的凱希（Christopher Cash）與學者貝瑞（Christopher Berry）兩人涉案控告。這兩人原本被指控在2021年至2023年間為北京從事間諜，但因政府拒絕將中國列為敵國，而遭檢方以證據不足撤告。