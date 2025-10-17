快訊

市場憂AI泡沫化？ 台積電給了定心丸

兩人通話2.5小時…川普：將與普亭在匈牙利會面 盼結束俄烏戰爭

中國計劃建歐洲最大使館 英國再度延後決定是否批准

中央社／ 倫敦16日綜合外電報導

英國政府今天再度延後是否批准中國在倫敦興建歐洲規模最大的使館計畫，就在官員面臨兩名被控為北京從事間諜活動的男子，因證據不足遭檢方撤告所帶來的壓力之際。

路透社報導，中國打算在倫敦塔（Tower ofLondon）附近、一處已有200年歷史的建築地點興建新大使館，但過去3年因當地居民、國會議員及在英港人民主運動人士的反對而停滯不前。

部分來自英國及美國的政治人物憂心新館將成為間諜活動據點，促請政府阻止北京上述計畫。

英國住房部在路透社看到的公文中表示，鑑於內政部和外交部回覆延遲，原訂10月21日的最終審查將再往後延至12月10日。

住房部未立即回應置評請求。

這項決定的時間點對英國首相施凱爾（KeirStarmer）領導的政府而言十分敏感。先前有官員被指控淡化中國對英國國家安全的威脅，導致兩名被控為中國從事間諜的英國人遭檢方撤告。

英國檢方上個月突然撤銷對前英國國會智庫中國研究小組（China Research Group）主任的凱希（Christopher Cash）與學者貝瑞（Christopher Berry）兩人涉案控告。這兩人原本被指控在2021年至2023年間為北京從事間諜，但因政府拒絕將中國列為敵國，而遭檢方以證據不足撤告。

英國 間諜 北京

延伸閱讀

美國電動車退燒 加拿大、英國、歐盟紛紛跟進

英國國會共諜疑雲 首相承諾完整公布官員證詞

史詩級娛樂畫面曝！川普1舉動讓施凱爾好尷尬 梅洛尼目睹全程偷笑

英國首相施凱爾訪印度

相關新聞

顛覆馬杜洛政權？美中情局獲准 在委內瑞拉祕密行動

美國總統川普十五日在白宮表示，已授權中央情報局（ＣＩＡ）在委內瑞拉展開祕密行動，也考慮地面打擊方案，以擴大所謂打擊毒品走...

自民黨展開組執政聯盟協商 日本維新會：高市邀入閣

日本維新會（下稱維新會）自十六日起和自民黨在政策上展開黨際協商，維新會「共同代表」藤田文武當天表明，自民黨總裁（黨魁）高...

因應台海情勢 美強化關島防衛

華爾街日報報導，中國飛彈能力快速提升，美國國防部正全力強化關島基地，旨在嚇阻共軍對台動武及因應台海衝突。

強調「戰鬥尚未結束」 以色列總理：決心確保所有加薩人質遺體返國

以色列總理內唐亞胡今天表示，以方「決心」要確保所有仍在加薩的人質遺體能夠返國，並強調「戰鬥尚未結束」

南韓APEC峰會月底舉行 消息人士：川習會最可能這天登場

南韓消息人士向韓聯社透露，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平可能於本月底亞太經合會（APEC）會議前夕對南韓進行國是訪...

日政壇情勢微妙…高市早苗尋求擴大執政聯盟 參政黨黨魁未表態

自民黨新總裁高市早苗16日和「參政黨」代表（黨魁）神谷宗幣在日本國會會談。高市當面請神谷讓參政黨在國會臨時會舉行「首相指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。