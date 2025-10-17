快訊

市場憂AI泡沫化？ 台積電給了定心丸

兩人通話2.5小時…川普：將與普亭在匈牙利會面 盼結束俄烏戰爭

川普警告哈瑪斯停止殺戮 否則將進軍殲滅

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國總統川普今天說，如果哈瑪斯繼續在加薩殺害平民，美國將「進軍殲滅」哈瑪斯。這番話顯然是在針對近日以色列與哈瑪斯達成停火協議後，哈瑪斯槍擊巴勒斯坦平民事件。

法新社報導，川普（Donald Trump）的發言正值他日前才說，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）所做的這些包括公開處決的槍擊事件「並未令我太困擾」，並將其形容為「幫派成員的殺戮」。

川普於自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「如果哈瑪斯繼續在加薩殺人，這並非協議的內容，我們將別無選擇，只能進軍將他們殲滅。」

然而，川普並未具體說明「我們」所指為何。他昨天則表示，美國不需要出動軍隊參與加薩事務。

自美國支持的20點停火協議推動以來，以色列部隊已部分撤出加薩，哈瑪斯則進一步鞏固對被戰火摧毀城市的控制，加強鎮壓並在街頭處決被指控為通敵者。

美國中東最高指揮官古柏海軍上將（Brad Cooper）昨天要求哈瑪斯停止槍殺巴勒斯坦平民，並遵從川普提出的方案。

哈瑪斯 美國 川普

延伸閱讀

川普稱「印度將停買俄油」要求大陸跟進 印度業者傻眼要莫迪解釋

哈瑪斯交還遺體2死者身分確認 以色列警告「歸還人質絕不妥協」

美中貿戰再激化 WSJ：習近平賭川普「難忍美股大跌」最終會讓步

輝達工程師遭哈瑪斯囚禁738天獲釋！黃仁勳喊歡迎回家 同事：你的股票這2年不錯喔

相關新聞

顛覆馬杜洛政權？美中情局獲准 在委內瑞拉祕密行動

美國總統川普十五日在白宮表示，已授權中央情報局（ＣＩＡ）在委內瑞拉展開祕密行動，也考慮地面打擊方案，以擴大所謂打擊毒品走...

自民黨展開組執政聯盟協商 日本維新會：高市邀入閣

日本維新會（下稱維新會）自十六日起和自民黨在政策上展開黨際協商，維新會「共同代表」藤田文武當天表明，自民黨總裁（黨魁）高...

因應台海情勢 美強化關島防衛

華爾街日報報導，中國飛彈能力快速提升，美國國防部正全力強化關島基地，旨在嚇阻共軍對台動武及因應台海衝突。

強調「戰鬥尚未結束」 以色列總理：決心確保所有加薩人質遺體返國

以色列總理內唐亞胡今天表示，以方「決心」要確保所有仍在加薩的人質遺體能夠返國，並強調「戰鬥尚未結束」

南韓APEC峰會月底舉行 消息人士：川習會最可能這天登場

南韓消息人士向韓聯社透露，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平可能於本月底亞太經合會（APEC）會議前夕對南韓進行國是訪...

日政壇情勢微妙…高市早苗尋求擴大執政聯盟 參政黨黨魁未表態

自民黨新總裁高市早苗16日和「參政黨」代表（黨魁）神谷宗幣在日本國會會談。高市當面請神谷讓參政黨在國會臨時會舉行「首相指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。