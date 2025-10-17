顛覆馬杜洛政權？美中情局獲准 在委內瑞拉祕密行動

美國總統川普十五日在白宮表示，已授權中央情報局（ＣＩＡ）在委內瑞拉展開祕密行動，也考慮地面打擊方案，以擴大所謂打擊毒品走私。

華爾街日報報導，川普說，他授權這項行動有兩個原因，他指控委內瑞拉總統馬杜洛「將監獄中的囚犯送往美國」，並稱「我們有大量毒品從委內瑞拉流入」。

川普一再指控委內瑞拉是致命毒品芬太尼走私樞紐，但美國紀錄顯示，墨西哥才是芬太尼主要來源國。

紐約時報引述知情美國官員的說法，率先報導這項機密指令，指川普政府對委內瑞拉的策略目標是將馬杜洛趕下台。美方已懸賞五千萬美元（約台幣十五點三億元），徵求能以毒品走私罪名逮捕和定罪馬杜洛的情報。

一名政府官員表示，這項授權讓中情局可以在委內瑞拉執行祕密任務，並可能對馬杜洛、其政府與毒販採取行動。根據所謂的「總統授權令」，祕密行動可能包含準軍事行動及具致命性任務，目的在於影響他國的政治、經濟或軍事局勢。

被問及中情局是否有權處決馬杜洛時，川普不願回答，稱此為「荒謬的問題」，但他說，「我認為委內瑞拉正感受到壓力」。政府官員則表示，藉由將拉丁美洲的毒品販運集團列為外國恐怖組織，美國可依法動用致命武力。

委內瑞拉政府發表聲明譴責川普言論，指他尋求「使政權更迭合法化，目的是奪取委內瑞拉石油資源」。委內瑞拉表示將向聯合國安理會提出此事，稱川普的行為「嚴重違反聯合國憲章」。

川普已下令在南加勒比地區大規模部署美軍，這些美軍已對川普政府聲稱的委內瑞拉運毒船隻發動至少五次攻擊，造成至少廿七人死亡，但美國並未提供相關證據。