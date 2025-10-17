自民黨展開組執政聯盟協商 日本維新會：高市邀入閣

日本維新會（下稱維新會）自十六日起和自民黨在政策上展開黨際協商，維新會「共同代表」藤田文武當天表明，自民黨總裁（黨魁）高市早苗邀維新會成員入閣。

十六日是自、維兩黨旨在籌組執政聯盟的首次政策協商會議，會後藤田向媒體透露，高市請維新會與自民黨組成「全規」的執政聯盟。至於全規是否指維新會派員入閣，即兩黨在「高市內閣」中進行合作，藤田答道，「沒錯」。

兼任維新會代表（黨魁）的大阪府知事吉村洋文十六日也說，由於兩黨正將廣泛的政策項目列入協商事項，因此「我希望最終做出全面、整體的決斷」，其中將「大大阪」地區（大阪都）作為日本「副首都」的構想與社會保障的改革，是維新會加入執政聯盟的「絕對條件」。

東京放送電視台（ＴＢＳ）十六日報導稱，前述的政策協商會議在和睦氣氛下展開。作為在國會臨時會舉行「首相指名選舉」時與自民黨合作的條件，維新會同日提出十二項政策，包括在經濟財政政策上，兩年停徵食品消費稅；在社會保障政策上，調降社會保險費；前述的副首都構想；自民黨前年十一月爆發的黨籍國會議員，將募款餐會政治獻金中飽私囊的「政治與金錢」沉痾。

尤其在可能成為兩黨爭點的政治與金錢問題上，維新會主張禁止企業、團體給予政黨政治獻金。但自民黨主張，與其禁止，不如予以透明化。因此兩黨在此事上意見分歧，各界關注雙方能否找出共同點。

十六日與會的自民黨政調會長小林鷹之對媒體指稱，高、藤兩人在修憲、皇室制度、外交、安保、能源的基本政策上看法一致。

維新會目前擁有卅五席眾議員，是眾議院第三大黨與第二大在野黨。但即使自維組成聯合政府，距眾院過半的二三三席仍差兩席。

另，高市十六日和參政黨代表神谷宗幣在日本國會會談。高市當面請神谷讓參政黨在國會臨時會舉行首相指名選舉投給她。該黨擁有三席眾議員。